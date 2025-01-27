前警員小紅書自稱滑翔傘教練　帶女學員飛3秒即墮坡　認疏忽候判

前警員涉嫌在「小紅書」自稱滑翔傘教練，並教學生玩滑翔傘。一名女子見其資料並跟他學習，惟隨他起飛僅三秒即失控墮坡，女學員小腿粉碎性骨折並需作多次手術。事後發現起飛時滑翔傘並未有繫好安全帶。前警員今（27日）於荃灣法院(暫代區域法院)，承認一項疏忽導致航空器危害他人安全罪，求情時指本案民航法的首例，被告事後已被迫辭職，現只靠送外賣為生。區域法院暫委法官祁士偉稱要考慮被告在案件中疏忽的程度，將案件押後至2月17日判刑，以待索取背景及社會服務令報告，期間被告可以繼續保釋。



被告袁偉傑，承認一項疏忽導致或允許航空器危害他人安全罪，指他於2023年10月2日在香港，作為雙人滑翔傘的飛行員，疏忽地致使或准許滑翔傘危及他人，即該滑翔傘乘客張藝琦。

被告袁偉傑在荃灣法院承認一項疏忽導致或允許航空器危害他人安全罪。(李穎霖攝)

被告袁偉傑曾是一名警員。（歐嘉樂攝）

課程不收費但要買裝備

案情指，事主透過社交媒體「小紅書」聯絡袁，他當時自稱滑翔傘教練，事主表示有興趣學習滑翔傘。其後他更表示他曾是警察，令受害人對其他有信心。被告表示不會因課程收費，但事主須經他購買相關的裝備。

餐廳上滑翔傘理論課

在2023年9月，事主與袁相約在餐廳上「滑翔傘理論課」，期間袁向事主聲稱他是美國三角翼及滑翔傘協會的註冊教練，但事主其後從中國香港滑翔傘協會得知，被告的執照早已被停用。

沒有講解任何緊急措施即起飛

在2023年10月1日，事主向被告詢問是否需要為翌日的滑翔課堂作準備，惟被告對她表示「不需要」。翌日，二人相約在馬鞍山昂平會面，被告為事主準備了頭盔，然後在沒有講解任何事前準備，起飛及降落或緊急措施及起飛前裝備檢查的情況下，用雙人滑翔傘帶同事主起飛。

▼2023年10月2日馬鞍山昂平滑翔傘意外▼



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滑翔傘右邊安全帶鬆脫事主墮坡受傷

其後，滑翔傘的右邊安全帶突然鬆脫，兩人滾下附近的斜坡，事主隨後被送到東區尤德夫人那打素醫院治理，經檢查後，事主右邊腳踝嚴重骨折，並接受了四次手術，之後亦需要密集的後續治療，右腳踝的活動能力嚴重受損。

被告當時穿拖鞋亦未繫好安全帶

專家意見指出，這次意外的主要成因是飛行前的準備判斷錯誤，包括一條屬於被告的安全帶沒有繫好，以及被告當時穿著拖鞋；缺乏飛行前的檢查，包括被告沒有發現安全帶並未妥善繫好而要停止起飛；以及對滑翔傘的控制及起飛判斷錯誤，被告在失去平衡時未能控制滑翔傘。

女事主傷勢

被告因本案而被要求自行辭職

辯方求情指，此案為用民航法控告的首例，被告沒有預期遭到刑事檢控，今年一月亦被傷者入稟進行民事索償。被告亦因此案遭警方要求自行辭職，失去紀律部隊宿舍單位，辭職後從事外賣速遞員，右腳曾因交通意外骨折，因此承受巨大壓力。

被告稱對事件感後悔

辯方續指，被告對事件感到後悔，認為他再犯的可能性低，並呈上由滑翔傘學生、過去的上司為他撰寫求情信，希望法庭考慮判處社會服務令，或緩刑及罰款。

案件編號：DCCC867/2024