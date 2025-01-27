前警員小紅書自稱滑翔傘教練 帶女學員飛3秒即墮坡 認疏忽候判
前警員涉嫌在「小紅書」自稱滑翔傘教練，並教學生玩滑翔傘。一名女子見其資料並跟他學習，惟隨他起飛僅三秒即失控墮坡，女學員小腿粉碎性骨折並需作多次手術。事後發現起飛時滑翔傘並未有繫好安全帶。前警員今（27日）於荃灣法院(暫代區域法院)，承認一項疏忽導致航空器危害他人安全罪，求情時指本案民航法的首例，被告事後已被迫辭職，現只靠送外賣為生。區域法院暫委法官祁士偉稱要考慮被告在案件中疏忽的程度，將案件押後至2月17日判刑，以待索取背景及社會服務令報告，期間被告可以繼續保釋。
被告袁偉傑，承認一項疏忽導致或允許航空器危害他人安全罪，指他於2023年10月2日在香港，作為雙人滑翔傘的飛行員，疏忽地致使或准許滑翔傘危及他人，即該滑翔傘乘客張藝琦。
課程不收費但要買裝備
案情指，事主透過社交媒體「小紅書」聯絡袁，他當時自稱滑翔傘教練，事主表示有興趣學習滑翔傘。其後他更表示他曾是警察，令受害人對其他有信心。被告表示不會因課程收費，但事主須經他購買相關的裝備。
餐廳上滑翔傘理論課
在2023年9月，事主與袁相約在餐廳上「滑翔傘理論課」，期間袁向事主聲稱他是美國三角翼及滑翔傘協會的註冊教練，但事主其後從中國香港滑翔傘協會得知，被告的執照早已被停用。
沒有講解任何緊急措施即起飛
在2023年10月1日，事主向被告詢問是否需要為翌日的滑翔課堂作準備，惟被告對她表示「不需要」。翌日，二人相約在馬鞍山昂平會面，被告為事主準備了頭盔，然後在沒有講解任何事前準備，起飛及降落或緊急措施及起飛前裝備檢查的情況下，用雙人滑翔傘帶同事主起飛。
▼2023年10月2日馬鞍山昂平滑翔傘意外▼
滑翔傘右邊安全帶鬆脫事主墮坡受傷
其後，滑翔傘的右邊安全帶突然鬆脫，兩人滾下附近的斜坡，事主隨後被送到東區尤德夫人那打素醫院治理，經檢查後，事主右邊腳踝嚴重骨折，並接受了四次手術，之後亦需要密集的後續治療，右腳踝的活動能力嚴重受損。
被告當時穿拖鞋亦未繫好安全帶
專家意見指出，這次意外的主要成因是飛行前的準備判斷錯誤，包括一條屬於被告的安全帶沒有繫好，以及被告當時穿著拖鞋；缺乏飛行前的檢查，包括被告沒有發現安全帶並未妥善繫好而要停止起飛；以及對滑翔傘的控制及起飛判斷錯誤，被告在失去平衡時未能控制滑翔傘。
女事主傷勢
被告因本案而被要求自行辭職
辯方求情指，此案為用民航法控告的首例，被告沒有預期遭到刑事檢控，今年一月亦被傷者入稟進行民事索償。被告亦因此案遭警方要求自行辭職，失去紀律部隊宿舍單位，辭職後從事外賣速遞員，右腳曾因交通意外骨折，因此承受巨大壓力。
被告稱對事件感後悔
辯方續指，被告對事件感到後悔，認為他再犯的可能性低，並呈上由滑翔傘學生、過去的上司為他撰寫求情信，希望法庭考慮判處社會服務令，或緩刑及罰款。
案件編號：DCCC867/2024