長者醫療券大灣區計劃｜增12醫療機構可用　大灣區內地9市全覆蓋

​政府今日（2日）公布擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」，新增12間位於大灣區內地城市的醫療機構參與計劃，令納入計劃的醫療機構由現時7間大幅擴展至19間，並覆蓋大灣區全部9個內地城市。連同香港大學深圳醫院的一院兩點，日後大灣區將有合共21個服務點可使用醫療券，讓超過178萬名合資格的香港長者受惠。



港府5月2日公布擴展「長者醫療券大灣區試點計劃」，新增12間位於大灣區內地城市的醫療機構參與計劃。（資料圖片/盧翊銘攝）

長者醫療券大灣區試點計劃｜首次加入中醫院

醫務衞生局局長盧寵茂指，推行「試點計劃」的主要目的是為合資格香港長者提供更大的便利和靈活性，讓他們可在更多服務點善用醫療券。他表示，「試點計劃」服務點的布局經過精心策劃，服務擴展至現時尚未覆蓋的大灣區城市，即珠海、佛山、惠州、江門和肇慶，以及於已覆蓋的大灣區城市增設服務點；而今次擴展「試點計劃」亦首次加入中醫院，為合資格長者提供更多醫療服務選擇。

新納入「試點計劃」的12間醫療機構均屬三級甲等醫院



合資格長者須先登記加入醫健通

2024施政報告宣布擴展「試點計劃」至大灣區9個城市後，醫衞局和衞生署隨即推展相關工作，包括尋求廣東省衞健委的意見和推薦、邀請醫療機構參與簡報會，以及實地考察等。

醫務衞生局局長盧寵茂指，推行「試點計劃」的主要目的是為合資格香港長者提供更大的便利和靈活性，讓他們可在更多服務點善用醫療券。（資料圖片/梁鵬威攝）

「試點計劃」下的醫療機構使用醫療券的服務範圍大致相同，而容許配偶共用醫療券的安排及「長者醫療券獎賞先導計劃」亦適用。此外，合資格長者須先登記加入醫健通。醫健通流動應用程式內的「跨境健康紀錄」及「個人資料夾」功能亦適用於「試點計劃」下的大灣區醫療機構，以便利香港市民自攜電子病歷紀錄作跨境使用。

醫健通標誌。（醫健通網頁截圖）

內地衞生當局有需要時會協助監察醫療券申報

為確保公帑得以妥善運用，衞生署設有嚴謹監管機制，查核和審核醫療券申報，包括例行查核、監察和調查異常交易，並就投訴進行調查。在「試點計劃」的監察和調查工作上，除了採用以上的措施外，衞生署亦與內地衞生當局建立機制，在有需要時內地衞生當局為署方提供協助，以提升監察成效及確保醫療券申報款項會恰當地發放予「試點計劃」下的醫療機構。

預計今年第四季或之前陸續在新增試點機構開展人員培訓等安排

醫衞局和衞生署現正與各新增的試點醫療機構開展後續安排，包括人員培訓、財務安排、系統對接等，預計今年第四季或之前陸續在新增試點機構開展相關安排。

醫療券計劃於2009年推出，現時資助每名年滿65歲或以上的合資格香港長者每年2,000元的醫療券金額（累積上限為8,000元），讓他們在所屬社區選用最切合自己健康需要的私營基層醫療服務。政府去年推行「試點計劃」，擴大醫療券適用範圍至大灣區內合適的醫療機構，至同年9月已覆蓋7間位於廣州、中山、東莞和深圳的綜合醫療／牙科服務機構。

市民如欲了解更多醫療券計劃的詳情，可瀏覽網頁www.hcv.gov.hk，或致電熱線（2838 2311）。