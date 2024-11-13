仁愛堂派30萬中醫醫療券　60歲合資格可獲贈100元現金券｜附詳情

香港正面對社會高齡化的挑戰，長者人數持續上升會增加對醫療服務的需求。中醫注重保健養生，有助長者強體防病，而中醫辨證施治亦有助提升患慢性病長者的生活質素。有見及此，仁愛堂將於11月向基層長者派發共港幣30萬元的中醫服務現金劵，減輕他們的醫療負擔，並透過中醫服務，提升長者免疫能力，為構建「健康老齡化」社會出一分力。



仁愛堂鼓勵長者透過中醫改善體質，於11月18日至23日向60歲或以上的長者派發每張面值港幣100元的「醫者仁心」中醫服務現金劵。（仁愛堂提供）

為鼓勵長者透過中醫改善體質，並推動敬老護老文化，緊接今年「長者日」，仁愛堂將於2024年11月18日至23日，一連6日向60歲或以上的求診長者派發每張面值港幣100元的「醫者仁心」中醫服務現金劵*，涵蓋60至64歲未能享用醫療券的準退休人士，幫助他們減輕醫療開支。

受惠長者憑券可於仁愛堂全線流動中醫醫療車及5間自資醫療中心，包括：仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心、仁愛堂田家炳綜合醫療中心、仁愛堂大埔綜合中醫中心、仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心、仁愛堂楊素梅中醫中心，享用本堂質優價廉的內科診症及針灸服務。（名額有限，先到先得）。

*每人只限領取1次1張面值港幣100元的「醫者仁心」中醫服務現金劵

仁愛堂鼓勵長者透過中醫改善體質，並推動敬老護老文化，向合資格者派中醫醫療券。（仁愛堂提供）

「醫者仁心」中醫服務現金劵派發點：



1)仁愛堂全線綜合及流動中醫醫療車

2)仁愛堂5間自資醫療中心：仁愛堂蕭梁詠筠綜合醫療中心、仁愛堂田家炳綜合醫療中心、仁愛堂大埔綜合中醫中心、仁愛堂陳慧玲綜合醫療中心、仁愛堂楊素梅中醫中心

查詢熱線：2655 7757