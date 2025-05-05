大龍獸醫化驗所｜「動物法醫」解剖慘死哥基犬　判定遭人虐待至死

2023年12月18日早上，一隻雌性哥基犬被發現慘死在八鄉錦河路一個地盤，嘴部遭兩條膠索帶纏住，左眼球突出。警方將案件列作「殘酷對待動物」處理，遺體送到漁農自然護理署大龍獸醫化驗所，由「動物法醫」解剖調查死因。



化驗所的獸醫師（動物疾病）謝靜雅說，化驗所解剖哥基遺體，鑑定死因，發現牠頭顱骨嚴重出血，判斷牠是被虐待至死，令她印象深刻。



漁農自然護理署大龍獸醫化驗所北區上水蓮塘尾，署方早前公開讓傳媒進入採訪，並由獸醫師講解各個措施。（黃浩謙攝）

大龍獸醫化驗所位於上水蓮塘尾，共有6個化驗室和1個解剖室。截至今年3月31日的2024/25年度，共接獲超過7,900宗要求對動物、雀鳥和魚類疾病作調查的個案，並進行了超過17萬項監察禽流感的化驗。漁護署早前安排傳媒進入化驗所採訪，並由獸醫師講解各個措施。

1.漁農自然護理署大龍獸醫化驗所解剖室內部。（黃浩謙攝）

1.漁農自然護理署大龍獸醫化驗所解剖室內部。（黃浩謙攝）

1.漁農自然護理署大龍獸醫化驗所解剖室內部。（黃浩謙攝）

解剖室工作之一協助警方調查涉嫌「殘酷對待動物」案件

解剖室是專門進行動物屍體剖檢的設施，旨在確定動物死因、研究發病過程及推動獸醫研究，亦會協助警方調查涉嫌「殘酷對待動物」案件的動物屍體樣本。

解剖室配備了專用工具、排水系統、通風設施及生物安全措施，以降低污染風險並保障人員安全。

大龍獸醫化驗所的獸醫師（動物疾病）謝靜雅。（黃浩謙攝）

哥基犬膠索帶纏嘴、左眼球突出 警列作殘酷對待動物案

化驗所獸醫師（動物疾病）謝靜雅提及一宗她印象深刻的案件，遺體是一隻哥基犬。

在2023年12月18日上午接近11時半，一名男子往八鄉錦河路9號一個地盤開工時，發現一隻啡白色狗隻倒臥在對開沙地，遭兩條膠索帶纏嘴，左眼球突出，遂立即報警。警方到場證實狗隻已死亡，通知愛護動物協會到場跟進。據報，在16日傍晚6時地盤工人下班時，哥基犬仍安然無恙。警方將案件列作「殘酷對待動物」處理，交由元朗警區刑事調查隊接手跟進。

2023年12月18日，一隻雌性哥基犬被發現倒斃在八鄉錦河路9號一個地盤，遭人用索帶纏嘴，左眼球突出。（動物報提供圖片）

2023年12月18日，一隻雌性哥基犬被發現倒斃在八鄉錦河路9號一個地盤，遭人用索帶纏嘴，左眼球突出。（動物報提供圖片）

2023年12月18日，一隻雌性哥基犬被發現倒斃在八鄉錦河路9號一個地盤，遭人用索帶纏嘴，左眼球突出。（動物報提供圖片）

解剖揭哥基犬死因頭顱骨嚴重出血 判定被虐待致死

謝靜雅表示，當時哥基犬的屍體被送到化驗所，看到牠的嘴被纏上索帶，相信是虐待者防止哥基反擊而爲之，兩隻眼球亦跌出來。她表示，解剖發現，哥基的死因是頭顱骨嚴重出血，於是便能判定牠是被虐待致死。

即係佢唔會自己將條索帶索住個口，眼球亦唔會無故脫落。 大龍獸醫化驗所的獸醫師（動物疾病）謝靜雅

解剖結果找出動物非被虐待 還嫌疑人清白

獸醫師（獸醫病理）阮柏文補充，有不少個案看似受虐，但解剖結果卻相反，即懷疑動物是被虐待致死，但經化驗後發現是因病消瘦或自然死亡，還嫌疑人清白。

2. 漁農自然護理署大龍獸醫化驗所細菌學化驗室。（黃浩謙攝）

2. 漁農自然護理署大龍獸醫化驗所細菌學化驗室內的培養基。（黃浩謙攝）

獸醫師腹大便便到海洋公園解剖第一代大熊貓安安 成難忘經歷

雖然解剖室有完善設備，但有時化驗所的解剖工作未必全部在此進行。第一代大熊貓安安（雄性）2022年7月21日因年老多病被安排安樂死，時年35歲11個月（相等於人類107歲）。

海洋公園其後委託大龍獸醫化驗所解剖安安。由於海洋公園已有解剖室，所以化驗所人員便到海洋公園進行解剖工作，免得園方要運送安安的遺體。

謝靜雅當時負責解剖安安，她當時剛懷孕中，腹大便便地解剖熊貓，成了她的獸醫化驗生涯中難忘經歷。

第一代大熊貓安安2022年7月21日在海洋公園內接受安樂死與世長辭，終年35歲。(海洋公園圖片)

第一代大熊貓安安2022年7月21日在海洋公園內接受安樂死與世長辭，終年35歲。(海洋公園圖片)

第一代大熊貓安安2022年7月21日在海洋公園內接受安樂死與世長辭，終年35歲。(海洋公園圖片)

第一代大熊貓安安2022年7月21日在海洋公園內接受安樂死與世長辭，終年35歲。(海洋公園圖片)

▼2022年7月14日 食慾不振大熊貓安安食竹飲水1分鐘▼



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2. 漁農自然護理署大龍獸醫化驗所細菌學化驗室內的「基質輔助雷射脫附游離飛行時間式質譜儀」。（黃浩謙攝）

細菌學化驗室內質譜儀縮短三分二時間找出猴子初步死因

獸醫化驗的工作的服務對象並不只是動物，與人類的福祉也息息相關。曾有一隻死因不明的猴子被送到大龍獸醫化驗所，由於猴子與人類同爲靈長類動物，政府擔心該猴子身上會有能傳染給人類的病，所以希望大龍獸醫化驗所能儘快提交化驗結果，查明該猴子的死因。

謝靜雅指，若以傳統方式化驗，最快也要3至4日才有結果，不用過利細菌學化驗室內的「基質輔助雷射脫附游離飛行時間式質譜儀」，令化驗所可在收到樣辦後第二天便有一個初步結果。

3. 組織化驗室

3.漁農自然護理署大龍獸醫化驗所組織化驗室。（黃浩謙攝）

3.漁農自然護理署大龍獸醫化驗所動物組織的切片。（黃浩謙攝）

3.漁農自然護理署大龍獸醫化驗所數碼病理影像，方便判讀。（黃浩謙攝）

4.漁農自然護理署大龍獸醫化驗所分子生物學化驗室。（黃浩謙攝）

5.3.漁農自然護理署大龍獸醫化驗所血清學化驗室。（黃浩謙攝）

6.3.漁農自然護理署大龍獸醫化驗所禽鳥病毒實驗室。（黃浩謙攝）

6.漁農自然護理署大龍獸醫化驗所用9至11天「無特定病原體」的雞胚胎作化驗。（黃浩謙攝）

6.漁農自然護理署大龍獸醫化驗所用9至11天「無特定病原體」的雞胚胎作化驗。（黃浩謙攝）

6.漁農自然護理署大龍獸醫化驗所用9至11天「無特定病原體」的雞胚胎作化驗。（黃浩謙攝）