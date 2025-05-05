大龍獸醫化驗所｜6個化驗室和1個解剖室逐間睇　不止驗豬瘟禽流感

北區上水蓮塘尾的漁農自然護理署大龍獸醫化驗所，是香港唯一的政府獸醫化驗所，有6個化驗室和1個解剖室。他們主要替不同政府部門進行動物屍體化驗工作，但亦會接非政府的工作。



化驗所雖然地點較偏僻，但亦因此擁有一個較大的範圍，在截至今年3月31日的2024/25年度，化驗所共接獲超過7,900宗要求對動物、雀鳥和魚類疾病作調查的個案，並進行了超過17萬項監察禽流感的化驗。



漁農自然護理署大龍獸醫化驗所北區上水蓮塘尾，署方早前公開讓傳媒進入採訪，並由獸醫師講解各個措施。（黃浩謙攝）

漁農自然護理署早前讓傳媒進入大龍獸醫化驗所採訪，由獸醫師講解各個措施，揭開這間化驗所神秘面紗。

大龍獸醫化驗所6個化驗室和1個解剖室一覽：

1. 解剖室

解剖室內部。（黃浩謙攝）

解剖室內部。（黃浩謙攝）

解剖室內部。（黃浩謙攝）

協助警方調查涉嫌「殘酷對待動物」案件的動物屍體樣本

解剖室是專門進行動物屍體剖檢的設施，旨在確定動物死因、研究發病過程及推動獸醫研究，亦會協助警方調查涉嫌「殘酷對待動物」案件的動物屍體樣本。解剖室配備了專用工具、排水系統、通風設施及生物安全措施，以降低污染風險並保障人員安全。

雖然解剖室有完善設備，但有時化驗所的解剖工作未必全部在此進行，也會「上門」進行，如2022年應海洋公園要求為上一代大熊貓安安解剖，解剖人員便到海洋金公園工作。

2. 細菌學化驗室

細菌學化驗室。（黃浩謙攝）

分析細菌質譜圖 數分鐘即有結果

細菌學化驗室使用傳統細菌檢測技術和分子鑑定技術，為政府部門和私人獸醫／動物機構（包括賽馬會、寵物診所和大學等）提供細菌學診斷服務。此化驗室會將不同的培養基（培養細菌的基質），培養在適當的溫度和時間，以種出細菌。

細菌學化驗室內的培養基。（黃浩謙攝）

培養細菌後，便會使用「基質輔助雷射脫附游離飛行時間式質譜儀」進行種類鑑定，以分析細菌的質譜圖，數分鐘內會得到結果。

「基質輔助雷射脫附游離飛行時間式質譜儀」。（黃浩謙攝）

3. 組織化驗室

組織化驗室。（黃浩謙攝）

通過顯微鏡檢驗動物組織以協診斷及治療動物疾病

此化驗室主要將接收到的動物組織進行切片以供診斷用途，會專注通過顯微鏡檢驗動物組織以協助診斷、研究及治療動物疾病；亦會透過處理及分析組織樣本，為動物健康及獸醫提供支援。

動物組織的切片。（黃浩謙攝）

數碼病理影像，方便判讀。（黃浩謙攝）

4. 分子生物學化驗室

分子生物學化驗室。（黃浩謙攝）

可驗禽流感及非洲豬瘟

此化驗室以分子生物學技術提供各類重要傳染性動物疾病的化驗，包括禽流感及非洲豬瘟等。

5. 血清學化驗室

血清學化驗室。（黃浩謙攝）

測試禽鳥血清抗體是否達到所訂水平

此化驗室主要測試禽鳥血清抗體對疫苗注射或病毒感染後的反應。重要禽鳥病毒包括禽流感病毒、新城疫病毒（（Newcastle disease，一種禽鳥傳染病）等。抗體的反應可由血清內抗體對特定病毒的滴度來決定，從而得知疫苗效應或禽鳥對特定病毒的感染情況。

所有本地雞隻在進入批發和零售市場前都必須接種禽流感疫苗和確保有足夠禽流感抗體，此化驗室便會為本地農場雞隻進行血液檢測，以測試雞隻禽流感抗體水平。

6. 禽鳥病毒實驗室

禽鳥病毒實驗室。（黃浩謙攝）

用「無特定病原體」雞胚胎做病毒分離

此實驗室提供各類重要禽鳥病毒分離及診斷服務，其中包括禽流感病毒、新城疫病毒及副黏液病毒。樣本會被接種在9至11天「無特定病原體」的雞胚胎做病毒分離，然後再以各類免疫及分子測試方法鑑定病毒種類。

9至11天「無特定病原體」的雞胚胎。（黃浩謙攝）

9至11天「無特定病原體」的雞胚胎。（黃浩謙攝）

9至11天「無特定病原體」的雞胚胎。（黃浩謙攝）

7. 哺乳類動物病毒化驗室

哺乳類動物病毒化驗室。（黃浩謙攝）

此化驗室提供牲畜類傳染病毒的分離和檢測服務，會針對重要哺乳類動物疾病，進行病毒分離，包括豬流感病毒及經典豬瘟病毒等；亦會為觀賞魚健康認證提供監測測試，檢測主要水生動物病毒。