五一｜大圍村被譽「港版小京都」　成另類打卡點　北京客讚可愛

五一黃金周踏入第三日，不少內地旅客訪港。為感受貼地的歷史文化，部份社區景點，成為了《小紅書》推薦的另類打卡地點，包括大圍村一帶，有內地網民譽為「港版小京都」。今日（3日）午後，有北京旅客專程前往拍照「打卡」，形容景點「挺可愛的」、有生活氣息。



位於沙田、擁有四百多年歷史的圍村積存圍冷門景點，近日成為《小紅書》推薦的旅遊打卡熱點。有內地客前來打卡拍照。（黃浩謙攝）

位於沙田、擁有四百多年歷史的大圍村近日成為另類景點，內地社交平台《小紅書》有用戶推薦附近一帶的打卡熱點，體驗香港的社區風情。除了穿梭在窄巷小店，其中在積富街的一個顯示「大圍村」的路牌下，吸引不少內地旅客前往拍照打卡。

來自北京的旅客孫小姐，表示景點「挺可愛的」，亦有生活的氣息。（黃浩謙攝）

北京旅客孫小姐：大圍有生活氣息 大家怡然自得

來自北京的旅客孫小姐，隨朋友來港一日遊，並從小紅書得知這個打卡點。她表示景點「挺可愛的」，空間有對稱的特色。她續指，這裡亦有生活的氣息，大家都很怡然自得。

對於有內地客形容大圍村一帶像日本的小京都，她就表示沒有去過日本，但覺得「香港就是香港，國內就是國內，沒有一定是要像別的地方。它是有自己的特色在，它保留自己的特色就好了。」

另外，她表示會留港一日，主要以拍照打卡為主，至於香港其他景點，留待日後有機會再去，亦沒有購物的計劃。她解釋，因為不太熱衷購物，而是「喜歡走街串巷地逛。」

附近店鋪職員：五一高峰時有約十人排隊等打卡

有附近髮型店職員透露，自五一黃金周展開以來，留意到不時有內地客到「大圍村」的路牌下打卡拍照，首日高峰時曾有十多人排隊等打卡。有餐廳員工就表示，過去兩日，五一黃金周的旅客人流，對生意幫助不大。

積存圍有不少的窄巷小店。（黃浩謙攝）

積存圍有不少的窄巷小店。（黃浩謙攝）

積存圍有不少的窄巷小店。（黃浩謙攝）

《小紅書》推薦的另一個冷門景點新翠邨。（黃浩謙攝）