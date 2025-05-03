五一黃金周酒樓滿座內地客佔三成　點心車夠復刻　還有賣人情味

【五一黃金周／五一假期／五一黃金周2025】傳統中式酒樓變成內地旅客新寵，追捧的除了點心，還有點心車這吸客神器。有46年歷史的旺角倫敦大酒樓，至今仍保留載着一籠籠點心的「推車仔」，廣受市民及旅客歡迎。適逢五一黃金周，副總經理蘇萬誠表示，今年黃金周假期生意較去年略增數千元，內地客佔三成，認為酒樓的最大特色是侍應與食客之間的互動，但生意尚未回復疫情前水平。有內地旅客透過小紅書前來飲茶打卡，又稱手推點心車較少見，認為很復刻和正宗。



有別於傳統在座位透過點餐紙叫餐，不少食客選擇走到出餐處「劃飛」取點心或小食。（廖雁雄攝）

下午12時，倫敦大酒樓全場座無虛席，侍應推着點心車在酒樓徘徊。有別於傳統在座位透過點餐紙叫餐，不少食客選擇走到出餐處「劃飛」取點心或小食。

手推點心車吸引不少年輕食客和旅客前來打卡

副總經理蘇萬誠表示，今年黃金周假期至今生意較去年略增數千元，內地客佔三成。他說手推點心車吸引不少年輕食客和旅客前來打卡，而他認為酒樓最大特色是人情味。

點心車在酒樓「徘徊」，那種香港酒樓傳統現今變成為吸客奇招。（廖雁雄攝）

幾多位呀？飲咩茶呀？與客互動有意思

「飲食業好多都無咗互動，apps落單居多，我哋埋嚟就『幾多位呀』招呼咗你先、『飲咩茶呀』，啲客問翻我哋，我哋會話普洱、烏龍，遊客又會問邊啲多香港人飲，有互動都開心嘅。」蘇萬誠說。

5月3日下午12時，倫敦大酒樓全場座無虛席，有茶客為點心打卡。（廖雁雄攝）

生意雖未及疫情前 但副總經稱：好耐冇見過咁熱鬧嘅氣氛

蘇萬誠表示，今個假期的價錢沒有變動，也不會限制食客入坐時間，「有啲本地客平日坐1.5鐘，而家會坐兩個鐘，覺得好耐冇見過咁熱鬧嘅氣氛。」不過，他坦言生意尚未回復疫情前的水平，早午市差約一成，夜市更差三至四成，普遍食客的消費力降低，「以前啲人會叫五糧液呢啲，而家都冇人叫」。他說會保持食物水準，「古老嘅食法又古老嘅人鐘意」，期望更多人欣賞香港美食。

副總經理蘇萬誠表示，今年黃金周假期生意較去年略增數千元，內地客佔三成，認為酒樓的最大特色是侍應與食客之間的互動。（廖雁雄攝）

即日來回的深圳旅客葛小姐，認為手推點心車較少見，覺得很復刻和正宗。（廖雁雄攝）

深圳旅客大讚很復刻及正宗

即日來回的深圳旅客葛小姐，透過小紅書得知倫敦大酒樓，於是與朋友一行三人到訪，認為手推點心車較少見，覺得很復刻和正宗。

台灣旅客蔡小姐稱，透過網上得知倫敦大酒樓，一到埗便馬上找到位子。（廖雁雄攝）

台灣旅客讚地道 稍後再逛深水埗

台灣旅客蔡小姐稱，透過網上得知倫敦大酒樓，一到埗便馬上找到位子。同行的徐先生認為酒樓「感覺很local」，食物美味可口，種類繁多，符合他對香港的印象。他們會在香港逗留4日，稍後會到深水埗逛。

▼旺角倫敦大酒樓的吸客神器▼



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2025年4月4日清明節，中環蓮香樓排隊人龍。（資料圖片／廖雁雄攝）

歷史更為悠久的蓮香樓也保留點心車。（資料圖片／廖雁雄攝）

中環蓮香樓也受「推車仔」文化帶動生意

除了旺角倫敦大酒樓，歷史更悠久的中環蓮香樓，在去年復業後，也成功依靠點心車吸引內地旅客，每日幾乎座無虛席。早前在清明節（4月4日）到場直擊排隊人龍，當時分別有內地及台灣旅客表示，專程到蓮香樓只為感受「推車仔」文化。