黃金周｜內地客尖東搭港鐵爭上車　港男險被推跌　呻如坐屍殺列車

【5.1黃金周】內地五一黃金周長假期開始，海量內地旅客經由陸路口岸來港，旅遊熱點如旺角、尖沙咀更是被擠至水洩不通。有港男分享日前搭港鐵，準備於尖東站下車時，指「接近200個操普通話的人蜂擁推撞上車」，不但令他和其他乘客無法下車，他更險些跌倒，最後他需要以全車都聽到的聲量咆哮，其他人才稍為冷靜，使他能下車。樓主無奈指以為自己在坐「屍殺列車」，斥「沒有一個懂得禮讓」。



有外出的網民表示有同感，「我今日落車都俾人推到郁唔到，寸步難行」、「每架車都好似離開地球最後一班車咁」。有留言勸籲本地市民如無必要，不要前往鬧區，「香港咁大係都要去旺區同遊客迫」、「呢幾日無乜嘢唔好出門口啊，盞自己勞氣」。



有港男搭港鐵至尖東站，下車時被大批內地旅客爭先上車，險些被推跌發文呻苦。（示意圖／資料圖片）

內地客搭港鐵爭上車 港男險被推跌

該港男周五（5月2日）在threads帳號發帖，指當天搭乘港鐵打算到尖沙咀吃飯散心，形容到站時「接近200個操普通話的人蜂擁推撞上車」，導致車廂內的乘客幾乎無法下車，他不斷被推撞下險些跌倒，最後忍不住以全車都聽到的聲量咆哮，那群人士才稍為冷靜幾秒鐘，他才可以勉強下車離開。

港男呻：我以為我在屍殺列車

樓主崩潰稱「我以為我在屍殺列車，看到一班難民衝上來」。他續指，當時車廂內有老人及小孩，擔心眾人推撞下會發生「人踩人」情況，不明那些人為何要爭先恐後上車，「請問等下一班車會死嗎？」，同時狠斥「沒有一個懂得禮讓」。

尖東站月台堆滿大批乘客 等候搭乘電梯離開

從帖主上傳影片所見，他當時身處港鐵尖東站，月台堆滿大批乘客，不少人正等候搭乘電梯通往各個出口。

尖東站月台堆滿大批乘客，不少人等候搭乘電梯通往出口離開。（threads影片截圖）

尖東站月台堆滿大批乘客，不少人等候搭乘電梯通往出口離開。（threads影片截圖）

網民形容寸步難行：落車俾人推到郁唔到

帖文一出，不少網民紛紛表示有同感，「倒數都無咁多人」、「我今日落車都俾人推到郁唔到，寸步難行」、「噚日我去咗尖沙咀，黐線勁多人，企晒喺路中心塞死晒唔知做乜」、「噚晚喺車廂裏面真係驚嚇，一到尖東覺得有班喪屍喺出面咁，未開車門已經見到佢哋迫前迫後，一開車門直頭屍殺列車咁，衝撞式攻入嚟」。有人批評旅客不懂禮讓，「每架車都好似離開地球最後一班車咁，係度死迫爛迫」、「講2句叫人行入啲，或者等人出嚟先仲要俾人話：『香港人在那裏高貴起來了』、『誰懂香港人真的好mean』」。

網民建議：如非必要，避免前往鬧區

有留言勸籲本地市民如無必要，不要前往鬧區，「香港咁大係都要去旺區同遊客迫」、「就算唔係黃金周，平常屯馬線嘅班次疏，車廂都已經迫到令人好暴躁」、「51黃金周因為心情不好出尖沙咀嘅話，會令你心情極不好，而令你忘記咗你原本因為咩心情不好」、「這幾天盡可能不要到尖沙咀、旺角」。

（threads＠iansirenglish）