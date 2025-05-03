五一｜落馬洲站斷網逼爆內地客　八達通正常運作方保僑籲做好宣傳

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／福田口岸／落馬洲站／電子支付／八達通】港鐵落馬洲站周五（2日）逼爆，導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法通過支付寶及微信購買車票。不過已面世28年、近年被視為落後的八達通卻不受到斷網影響。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑今日（3日）建議，當局應檢視各跨境口岸的網絡處理能力，並要求網絡供應商加強頻寬及容量，避免再發生同類型事故。他並提議八達通公司應藉著今次事故，在跨境口岸向內地旅客宣傳技術優勢，強調在斷網的環境下可1秒內嘟卡付款，只要提前在內地口岸下載旅客版APP及增值，不必購買實體卡，到埗後立即可用。



港鐵落馬洲站周五（2日）逼爆，導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法購買車票。。（小紅書圖片）

五一黃金周第二日（2025年5月2日），港鐵落馬洲站逼爆，導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法購買車票。（小紅書圖片）

目前港鐵部份閘機已加入二維碼收款功能，即內地旅客來港毋須再購買八達通卡，便可透過內地支付平台微信或支付寶，在出閘及入閘時分別掃瞄二維碼扣款。不過該方法的弊端是需要依賴穩定的流動網絡，否則手機便無法開啟動態二維碼頁面。

方保僑︰提升Wi-Fi作用不大 難應付人流高峰期

對於港鐵今日凌晨公布的改善措施，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，港鐵將安排網絡供應商將提升手機流動網絡4G及5G的處理能力，並在站內增加更多接收器，避免重現周五發生「網絡大塞車」事故，相信短期內可完成工程。

不過方保僑認為提升Wi-Fi的作用不大，只有手機流動網絡不勝負荷，人們才會選擇連接Wi-Fi上網，惟Wi-Fi屬於民用及商用的技術，一旦重現周五的事故，相信依然無法應付。

五一黃金周第二日（2025年5月2日），港鐵落馬洲站逼爆，導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法購買車票，整個大堂沒有半點空間。（小紅書圖片）

微信及支付寶採用動態二維碼 只要斷網將失效

惟為何大部份內地旅客「中招」不能過關？方保僑解釋，由於微信及支付寶考慮到防盜用，定時會自動更新二維碼（即動態二維碼），網絡中斷則會無法顯示。換言之，即使用戶保留二維碼頁面或是截圖保存，只要超過一定時間，該二維碼便會失效，當然也不能乘車。

八達通接收器採用內聯網 斷網照樣可嘟卡付款

反觀近年被質疑過時落後的八達通，放在周五卻「大放異彩」，照樣可嘟卡付款。方保僑解釋，由於八達通接收器使用內聯網，嘟卡後1秒內可完成付款，不會受到「網絡大塞車」影響。（若按八達通官方說法為0.67秒）。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片／夏家朗攝）

八達通面世28年足以證明NFC技術安全可靠

方保僑又指，雖然運用NFC技術的八達通，早於28年前面世，但多來未曾爆發大規模資料外泄事故，甚至外國仍然盛行NFC技術，例如到日本旅遊不可或缺的Suica卡，而蘋果手機至今仍內建NFC功能，種種例子足以證明NFC技術的安全可靠。

（八達通採用的NFC技術）一定有佢嘅用途同生存價值，先到𠵱家都未淘汰。 香港資訊科技商會榮譽會長方保僑

自手機八達通推出後，市民及旅客毋須再購買實體卡。（資料圖片）

籲八達通加強在跨境口岸宣傳旅客版APP

近年內地旅客偏向選用二維碼付款功能乘坐交通工具。方保僑建議，八達通公司應藉著今次事故，向內地旅客宣傳八達通技術的優勢，例如可在跨境口岸推廣八達通旅客版APP，甚至可考慮選用網民構思的宣傳口號「唔想排長龍，買張八達通」等。

翻查資料，八達通旅客版APP同樣採用NFC技術，在斷網的環境下毋須1秒可嘟卡付款，只要旅客提前在內地口岸下載APP，並選用信用卡等增值，即可啟用手機八達通，毋須額外購買實體卡，過關後立即可嘟卡入閘。

方保僑建議政府應檢視各個跨境口岸的網絡處理能力，包括蓮塘口岸的巴士站等。（資料圖片／黃浩銘攝）

促政府當局檢視各口岸網絡處理能力

此外，方保僑向政府當局建議，應檢視各個跨境口岸的網絡處理能力，包括蓮塘口岸的巴士站等，並要求網絡供應商加強頻寬及容量，避免下次出入境高峰期再發生同類型事故。