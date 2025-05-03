五一黃金周兩邊纜車鬥人多　昂坪360等一小時未上車　山頂人擠人

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／山頂纜車／昂坪360】五一黃金周內地假期踏入第三日（5月3日），香港各個旅遊景點繼續「墟冚」，地面是人，「逃」至山上是否避開人潮的方法？



東涌昂坪360纜車站今日大排長龍，相片顯示，人龍至地面後更圍繞東涌游泳池半周，非常壯觀。據內地旅客指，在纜車站排隊一個多小時，只到達扶手電梯口，另一人則留言笑說︰「吃了根25塊的香腸勉強活過來了。」



也有內地旅客早上已到達中環山頂纜車站，估計排隊時間高達1.5小時。即使成功登上太平山頂，也要繼續在凌霄閣人擠人，而山頂廣場的巴士站也有數百人在等待15號城巴返回市區。



五一黃金周第三日，內地旅客在昂坪360纜車站「排隊排到崩潰」。（小紅書圖片）

有內地旅客在昂坪360纜車站排隊一個多小時，只到達扶手電梯口。（小紅書圖片）

昂坪360排個多小時只到扶手電梯口 內地客：排隊排到崩潰

五一黃金周第三日，香港各大景點人頭湧湧。昂坪360纜車站，今早已大排長龍，有內地旅客在小紅書表示，沒想到排隊一個多小時後，只到達扶手電梯口，之後還要繼續排隊，形容為「排隊排到崩潰」。

內地旅客︰吃了25塊香腸勉強活過來了

另一名網民則在評論區留言笑說︰「人看到車，但還在排。吃了25塊的香腸勉強活過來了。」

人龍降至地面後圍繞東涌游泳池，再返回至馬路邊。（小紅書圖片）

人龍降至地面後圍繞東涌游泳池，再返回至馬路邊。（小紅書圖片）

昂坪360纜車站龍尾圍繞東涌游泳池半周

圖片顯示，排隊人龍由昂坪360纜車站一直延伸至行人天橋，降落至地面後圍繞東涌游泳池，才可返回至馬路邊。現場設有欄杆控制人龍的方向，以及避免發生插隊的情況。

山頂纜車站大排長龍，有內地旅客表示，排隊需要1個小時以上。（小紅書圖片）

山頂纜車站大排長龍，有內地旅客表示，排隊需要1個小時以上。（小紅書圖片）

山頂纜車估計排隊1.5小時 內地旅客︰以為早點可以少點人

另一邊廂，山頂纜車站同樣大排長龍。有內地旅客表示，排隊需要1個小時以上，提醒其他人可乘坐巴士及小巴到山頂。也有旅客今早已到達纜車站，但估計需要排隊1.5小時，「以為早點可以少點人，大意了。」

山頂凌霄閣外早已人頭湧湧。（小紅書圖片）

山頂凌霄閣外早已人頭湧湧。（小紅書圖片）

成功上山不代表可打卡 凌霄閣外早已人頭湧湧

即使成功登上太平山頂，也不代表可安心欣賞維港兩岸風景。山頂凌霄閣外早已人頭湧湧，似乎「打卡」並不容易，需要考驗體力及耐性。

山頂廣場的巴士站「大打蛇餅」。（小紅書圖片）

山頂廣場的巴士站「大打蛇餅」。（小紅書圖片）

山頂巴士站打蛇餅 數百人排隊等15號城巴

花上半日時間打卡過後，則要面對下一個難關。山頂廣場的巴士站同樣「大打蛇餅」，還未到離開山頂的高峰時期，開往中環碼頭的15號城巴，起碼有數百人在排隊等待。

旁邊小巴站的人龍也不遑多讓，至於的士站僅得一輛車在接客。