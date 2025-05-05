五一黃金周｜港人家庭北上去廣西：深圳珠海去過太多次

五一黃金周今日（5日）結束，香港長周末兼佛誕連假也來到最後一天，大批港人結束旅程回港。今天（5日）下午的高鐵西九龍站，不斷有港人出閘。



有港人表示已去過深圳、珠海等地很多次，故今次假期到了廣西。她指比起留港，假期時會傾向北上，最大原因是新鮮感，「未去過吖嘛有啲地方。好多地方好大、好靚，好似今次去廣西咁，好多嘢都未見過、未食過。」



今天（5日）下午的高鐵站，不斷有港人抵港出閘。（鄭子峰攝）

入境大堂長期有不少人。（鄭子峰攝）

入境大堂長期也有不少人。（鄭子峰攝）

廣西5天旅程花約2500元：一碗河粉只18元

今天下午的高鐵站，不斷有港人入境，人流明顯比出境大堂多。當中主要也是結束旅程回港的港人，有不少是一家大小，亦有不少人拿着行李箱。

李小姐一家五人在假期去了廣西，選擇廣西是因爲有朋友在那裏居住，另外也因爲已去過深圳、珠海等地很多次，所以選擇從未去過的廣西。她直指廣西物價比香港便宜很多，例如一碗河粉只作價18元，5天的旅程只花了約2,500元。

李小姐一家五人在假期去了廣西。（何頴賢攝）

她表示比起留港，假期時會傾向北上，最大原因是新鮮感，「未去過吖嘛有啲地方。好多地方好大、好靚，好似今次去廣西咁，好多嘢都未見過、未食過。」

上深圳兩天旅程花四五千元 一個字：平

高小姐一家則去了深圳，選擇深圳是因爲有家人在那裏居住，所以旅程也是以探親爲主。談到當地物價，高小姐一家立即說「平！」她指不論是購物還是吃東西，價錢也只是香港的一半，兩天的旅程只花了四五千元。她亦表示，雖然假期的深圳也有點擠擁，但擠擁的程度依然不及香港，所以整個體驗也不錯。

談到當地物價，高小姐一家立即說「平！」。（何頴賢攝）

小姐妹難忘深圳玻璃橋遊玩

鍾小朋友兩姐妹一家也到了深圳。對小朋友來說，是次旅程最深刻的是在一道玻璃橋遊玩，在香港比較少能碰到。但比較兩地的好玩程度，她們卻說：「差唔多啦」。

比較深港兩地的好玩程度，她們說：「差唔多啦」。（何頴賢攝）

她們指道食和買也很便宜，由於看到很多外觀漂亮、品質又好的文具，所以即使家裏已有很多文具仍買了。談到明天要上學，兩位小朋友居然說心情興奮，因爲能見到朋友。