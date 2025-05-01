五一黃金周港人自製長假北上　河源玩水上活動　料花費萬元赴拉薩

今日（1日）五一勞動節，香港打工仔有一日假期，若周五（2日）再請一日假，便可自製五日長假期。在高鐵西九龍站，有打工仔自製更長假期，到西藏拉薩遊玩近2周，稱「留喺香港幾十年乜都玩晒」。亦有港人到廣東河源遊玩四日，「香港好似無乜特別嘢玩」。



今日是五一勞動節，西九龍高鐵站有市民離港北上。（廖雁雄攝）

今日是五一勞動節，西九龍高鐵站有市民離港北上。（廖雁雄攝）

早上十時多，西九龍高鐵站離港層未見太多人，入閘位置較平常周末短了不少。

河源萬綠湖玩水上活動：香港好似無乜特別嘢玩

陳先生明日請假自製長假期，加上兩位女兒學校明日同樣放假，因此與家人及朋友到河源遊玩。他透露會到當地景點萬綠湖，主要會玩滑水等水上活動，至於其他行程及花費等，他稱暫時未有決定。被問到為何假期不選擇留港，他指「香港好似無乜特別嘢玩」。

陳先生自製四日假期，與家人及朋友到河源遊玩。（廖雁雄攝）

黃先生與朋友自製長假期，到拉薩遊玩12天。（廖雁雄攝）

乘高鐵到重慶再轉往拉薩 全趟花費約一萬元

黃先生與朋友請了明日及下周的假期，打算到西藏拉薩，今早先乘高鐵到重慶再轉車，預計全個行程約12日。他表示，此行打算到珠穆朗瑪峰大本營，稱打算「影吓相、睇風景、開吓眼界」，估計全趟花費約一萬元。

+ 2

港人：留喺香港幾十年乜都玩晒

黃先生又透露，一向有到內地旅遊的習慣，但指多數會趁長假期才出行，若兩、三日的短假期通常留港，今次例外是因為「機會難得」。他又笑言，長假期到外國或內地旅行基本上是港人習性，「留喺香港幾十年乜都玩晒啦」。