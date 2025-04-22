復活節近247萬港人出境按年升8%　18萬人未回港　62萬旅客勝去年

【復活節／北上消費／北上深圳／北上旅遊／留港消費】復活節假期結束，據入境處數字，昨日（21日）67.1萬人次香港居民入境，出境則有24.6萬人。由上周四、復活節前夕起計5天，港人出境累計246.6萬人次，較去年同期多18萬；累計228.1萬人次入境，即仍有18.4萬未回港。港人出遊的地點，至少75%都是北上往內地。



訪港旅客方面，5天累計61.8萬人次，較去年的50.2萬，按年多11.6萬人，即23%。



4月21日為復活節假期最後一日，有67.1萬人次港人回港。（盧翊銘攝）

昨日大批到澳門及珠海等到遊玩的港人回港，下午一度出現等巴士人龍。（盧翊銘攝）

2025年4月21日復活節最後一日假期，西九高鐵站有大批市民陸續返港。（盧翊銘攝）

周一67.1萬人次回港 24.6萬出境

根據入境處數字，昨日有24.6萬港人出境，數字較前4天回落。連續兩日入境港人多於出境，昨日錄得67.1萬人次入境，經陸路口岸繼續佔最多，約75%。

5日累計222萬港人外遊 61萬人未回港

由上周四（17日）至周一（21日），5日累計246.6萬人次香港居民離境，當中至少184.3萬人、約75%經各個口岸北上到內地。去年復活節前夕及4天假期（2024年3月28日至4月1日），累計228.5萬人次香港居民離港，今年的數字多約8%，即18.1萬。

5天累計228.1萬港人入境，即仍有18.4萬港人在外地未回港。

▼港珠澳大橋香港入境大堂▼



訪港旅客較去年多11.6萬人次

5天累計61.8萬旅客人次訪港，較去年的50.2萬，按年多11.6萬，增幅為23%。內地客佔7成、超過43萬人。旅客入境高為4月19日星期六，當日錄得12.2萬內地訪客人次，其他訪客有3.9萬。

4月20日復活節長假第三日，在尖沙咀廣東道有旅行團到來遊玩。（盧翊銘攝）