皇仁學生作弊內情｜班上數名學生測驗期間叫出答案　教師阻止無效

有「官校之首」之稱的名校皇仁書院，校方今日（6日）向家長發通告，指4月底舉行的中史科統一測驗，有一班的學生作弊。涉事班別一名無作弊學生的家長向《香港01》引述兒子表示，當時有四五名學生在測驗期間叫出答案，亦有在櫃桶看教科書及iPad，監考教師多次阻止也沒用。



校方已決定不會全級重測。不過，涉事班別該次的中史科測驗分數，將不納入下學期成績計算，該班中史科年終考試成績將佔下學期成績的100%，其他班別則不受影響。該名家長認爲此處理手法應適用於全級，而非只是涉事班別。



皇仁書院。（資料圖片／吳綽詩攝）

涉事為其中一班中二學生 家長：有人在櫃桶看教科書及iPad

校方在通告指，於4月下旬的中史科統一測驗期間，其中一班的數名學生涉違規作弊。校方未有在通告指出涉事班級，但稱經調查後，確認在測驗期間，該班數位學生涉及不同程度的違規行為。

涉事班別的一名沒作弊的學生的家長向《香港01》確認，該班別是中二級。該名家長引述兒子描述的當時情況，指有4、5名學生在測驗期間叫出答案，亦有在櫃桶看教科書及iPad，監考教師多次阻止也沒用，而該名老師是新老師。據指，這是特殊情況，平時不會出現。

另有知情人士也指，當日情況如該家長所描述。

皇仁書院的通告。

家長不滿校方只不計算涉事班別成績 指影響獎學金

校方在通告亦有交代測驗安排，指由於距離年終考試僅餘一個月，為免對學生造成過大壓力，不擬作全級重測。不過，校方指，涉事班別是次的中史科統一測驗分數將不納入下學期成績計算，而該班中史科年終考試成績將佔下學期成績的100%，其他班別則不受影響。

上文提及的家長認爲此處理手法應適用於全級，而非只是涉事班別，因爲學校有獎學金，而不同班別的下學期成績的計算方法不同會造成不公。

該家長亦表示擔心，除了擔心兒子成績外，更擔心兒子學壞，覺得為了成績可以不擇手段。