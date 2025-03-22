皇仁書院現IT事故　有人疑未經授權入訓導系統　擅改學生違規記錄

皇仁書院校內學生訓導系統出現「保安事故」。《香港01》獲悉該校資訊科技組今（22日）向老師、學生及家長發出內部電郵，指發現有人未經授權存取學生訓導系統一個eClass帳戶，並以不同教師的名義，擅自修改學生違規記錄。

電郵提及，校方對事件深表關注，資訊科技組正進行詳細調查，以識別受影響記錄，並會採取額外措施，防止類似事件再次發生。



皇仁書院校內學生訓導系統出現「保安事故」，有人未經授權存取一個帳戶，並以不同教師的名義，擅自修改學生違規記錄。（資料圖片/吳綽詩攝）

登入系統後以不同教師名義 擅自修改學生違規記錄

皇仁書院資訊科技組今日（22日）向全校家長、教職員及學生發電郵，指最近該校資訊系統發生一宗保安事故，發現有人未經授權存取一個eClass帳戶，並以不同教師的名義，擅自修改學生的違規記錄，導致已記錄的違規處分與實際情況有出入。

皇仁書院資訊科技組今日（22日）向全校家長、教職員及學生發電郵，指最近該校資訊系統發生一宗保安事故。（消息人士提供）

校內資訊科技組正調查以確定未經授權活動範圍及識別受影響記錄

電郵提及校方對事件深表關注，正採取額外措施，防止類似事件再次發生，而資訊科技組現正進行詳細調查，以確定未經授權活動的範圍及識別受影響的記錄；待取得更多詳細資料及作補救措施後，會再進一步通報。

《香港01》就事件向皇仁書院及教育局查詢，正候回覆。