皇仁書院中二中史科測驗多名學生作弊　涉事班別成績作廢不重考

有「官校之首」之稱的名校皇仁書院，校方今日（6日）向家長發通告，上月底舉行中史科統一測驗，有一班的數名學生涉違規作弊。校方表示高度重視，將嚴格按照校規懲處。有該校學生家長向《香港01》表示，涉事年級為中二級。



校方指，由於距離年終考試僅餘一個月，為免對學生造成過大壓力，故不擬作全級重測。不過，涉事班別該次的中史科統測分數，將不納入下學期成績計算，該班中史科年終考試成績將佔下學期成績的100%，其他班別則不受影響。



皇仁書院。（資料圖片／吳綽詩攝）

校方今發家長通告：將嚴格按照校規懲處涉事學生

皇仁書院今日向家長發通告，稱高度重視作弊事件，隨即展開調查，接見涉事學生及監考老師以了解事件詳情。

學校指，於4月下旬，獲悉中史科統一測驗期間，其中一班的數名學生涉違規作弊，「影響班上同學」。校方未有在通告指出涉事班級，但稱經調查後，確認在測驗期間，該班數位學生涉及不同程度的違規行為。對於相關學生的違規行為，校方將嚴格按照校規懲處。

皇仁書院5月6日發家長通告，稱將嚴格按照校規懲處涉事學生。

涉事班別中史科成績以年終考試一次定成績

在是次測驗安排方面，由於距離年終考試僅餘一個月，校方稱經充份考量後，認為學生需要投入大量時間溫習備試；為免對學生造成過大壓力，故不擬作全級重測。

不過，校方指，涉事班別是次的中史科統一測驗分數將不納入下學期成績計算，而該班中史科年終考試成績將佔下學期成績的100%，其他班別則不受影響。