男嬰疑遭人大力搖晃危殆　與男嬰同住壽臣山的內地伯娘涉虐兒被捕

瑪麗醫院周一傍晚（5日）接獲一宗涉及一名4個月大男嬰轉介求醫個案，該名男嬰全身抽搐、腦出血。消息指，院方懷疑他送院前遭大力搖晃，懷疑受到虐待，因此報警，病人現時情況危殆。



最新消息指，送男嬰到醫院的男嬰伯娘，昨晚（6日）涉「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。據了解，被捕人今年一月開始入住男嬰位於壽臣山的家中。



警方回應指高度關注案件，經深入調查後，西區警區重案組人員於昨日晚上於香港仔區拘捕一名五十六歲内地女子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，該名女子現正被扣留調查。



瑪麗醫院周一傍晚（5日）接獲一宗涉及一名4個月大男嬰轉介求醫個案，該名男嬰全身抽搐、腦出血。院方懷疑他送院前遭大力搖晃，懷疑受到虐待，因此報警，病人現時情況危殆。（資料圖片／翁鈺輝攝）

據了解，周一下午三時四十分，一名4個月大男嬰被其57歲伯娘發現半清醒，將他帶他到港怡醫院診治。同日傍晚，男嬰被轉往瑪麗醫院深切治療部留醫。經檢查後，男嬰腦部出血及懷疑患有「嬰兒搖晃症候群」，並由瑪麗醫院醫生代為報案。警方昨日早上，曾到瑪麗醫院搜證。

西區警區重案組第二隊跟進 被捕人今年一月入住男嬰壽臣山家中

消息指，警方以「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」罪於同日晚上約十時，在男嬰位於壽臣山的家中拘捕該姓趙的男嬰伯娘。消息指，被捕人於今年一月開始入住上址。案件現交由西區警區重案組第二隊跟進。

半清醒送院接沒有表面傷痕

警方回覆查詢指，昨日接獲西區薄扶林道一醫院職員報案，指一名約四個月大男嬰於五月五日因身體不適，半清醒被送往該醫院接受治理。該名男嬰沒有表面傷痕。院方經檢查後，懷疑男嬰曾受不恰當對待，遂報警求助。

一名涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」内地女子正被扣留調查

警方高度關注案件，人員經深入調查後，西區警區重案組人員於昨日晚上於香港仔區拘捕一名五十六歲内地女子，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，該名女子現正被扣留調查。