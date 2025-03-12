消息指無創治肝癌儀器仍在瑪麗醫院　港大醫學院：研應用其他癌症

李嘉誠基金會先後向養和醫院、港大醫學院和中大醫學院捐贈各一部超聲波組織碎化技術（Histotripsy）儀器，用作肝癌治療，其無創的特性令住院時間更短、病人康復更快。今日傳出港大醫學院計劃將該儀器由公立瑪麗醫院，轉移至私家港怡醫院，治療費用由30萬元起。兩間醫院均為港大醫學院的教學醫院。



港大醫學院回應稱，去年9月起已在瑪麗醫院進行臨床試驗，有40名病人受惠，院方表示「理解公眾對新治癌技術的期盼」，團隊將會探討應用該技術治療其他癌症。



據悉該儀器目前仍擺放在瑪麗醫院，港怡醫院將獲李嘉誠基金會另送一部新超聲波組織碎化技術儀器，即全港第四部。若擺放在瑪麗醫院的一部最終也搬過去，即港怡醫院將有兩部。



李嘉誠基金會去年9月向港大醫學院捐贈超聲波組織碎化技術（Histotripsy）儀器，當時李嘉誠透過視像致辭。（港大醫學院圖片）

瑪麗醫院9月至今治療40人 李嘉誠基金會贊助部份費用

港大醫學院去年8月獲李嘉誠基金會捐贈醫療儀器Histotripsy，自9月起進行肝癌治療的臨床試驗，評估儀器對本港病人的安全性和效能。捐贈至今，團隊於教學醫院之一的瑪麗醫院，利用儀器治療40名病人，由李嘉誠基金會贊助部份費用。

港大醫學院回覆指，研究計劃仍在進行，按一般臨床慣例，團隊會進行長期術後觀察，收集數據以撰寫學術報告，並計劃於國際期刊上發表。

至於為何把儀器由瑪麗醫院轉至港怡醫院，港大醫學院沒有回應，僅稱「理解公眾對新治癌技術的期盼，港大研究團隊亦將會探討應用該技術治療其他癌症」。

李嘉誠基金會去年9月向港大醫學院捐贈超聲波組織碎化技術（Histotripsy）儀器。（港大醫學院圖片）

將與港怡臨床試驗另一同類儀器

港大醫學院又指，港怡醫院是另一教學醫院，團隊可透過與港怡共同管理的「臨床試驗中心」，運用另一同類型儀器作臨床試驗，以期讓更多病人受惠。

港怡醫院。(資料圖片)