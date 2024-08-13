香港古著店5大推介｜日本2nd STREET來港／美華氏／深水埗星仔記

香港古著店5大推介｜古著愛好者留意！日本大型二手古著店2nd STREET（セカンドストリート）預計2025年年初進駐香港開設第一間分店。2nd STREET在日本擁有超過800間分店，除了二手服飾，亦有售潮流品牌服飾、家具裝飾等，是日本最大規模的二手買賣店。得知以上喜訊，《香港01》好食玩飛編輯整理了5間古著店，其中有古著界元祖品牌美華氏、主打環保理念的Green Ladies等。



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香港古著店推介【1】2nd STREET—料2025年3月進駐

由日本GEO集團於1988年創立的2nd STREET是專營二手買賣的綜合連鎖商店，其後因二手古著熱潮的興起加上店舖完善的二手買賣制度，成為日本二手店中的龍頭，並陸續進駐外地市場，包括美國、馬來西亞、台灣、泰國都已經有實體店。

而日本GEO集團今年8月亦宣布，7月已在港成立子公司「2nd STREET HONGKONG， LIMITED」，並預計會在明年2025年3月前開設第一間分店。從其他國家的2nd Street社交媒體上得知，2nd Street除了有二手服飾，亦會有潮流服飾、名牌手袋等。屆時就不用再特意到日本看中古商品了！

香港古著店推介【2】美華氏—天后古著界元祖品牌

美華氏自1993年創立於天后，是不少人認識的香港古著品牌。該品牌現時已有4間分店，分別位於天后、尖沙咀、旺角、沙田，其中位於天后分店更有兩層高，可以在裏面慢慢尋寶。店舖款式甚多，從舊款球衣至牛仔款式還有特色自家製Polo襯衫，能夠輕鬆配搭出充滿獨特味道又有年代感的服裝。

美華氏詳情

天后店：屈臣道15號維多利中心20號地鋪

旺角店：旺角上海街618號1/F 101A

K11店： 尖沙咀河內道18號K11 Art Mall 2樓203鋪

沙田店：沙田新城市1期4樓415A鋪

營業時間：11:00-21:00



香港古著店推介【3】White Whale Company—銅鑼灣法式古著

White Whale Company位於銅鑼灣，由熱愛古著文化的Ajax創辦。他從世界各地搜羅獨特優質的古著商品，對每件物品的歷史和設計都瞭如指掌。除了常見的美式古著，店內還特別引進了大量法式工裝古著，其簡潔俐落的設計加上歷史洗禮留下的痕跡別具韻味。除了服飾，店舖也精選了多個優質配飾品牌，方便顧客搭配出復古時尚的造型。

White Whale Company詳情

地址：銅鑼灣霎東街9b號

營業時間：星期一至四13:00-20:00／星期五、六13:00-21:00



香港古著店推介【4】Green Ladies—可回收二手衣物

成立於2008年的Green Ladies以環保時尚為核心理念，顧客除了可購入各式各樣的二手產品，亦可成為寄賣者之一，售出自己的二手服飾，另外他們特意聘用和培訓年長婦女，賦予她們經濟自主能力。

此理念收穫了不少支持者，因此Green Ladies亦開設了三間分店，分別位於荃灣南豐紗廠及灣仔。雖然店舖風格並非完全復古，更偏向現代女裝，但不時亦可找到25年以上的單品。

Green Ladies以環保時尚為核心理念，顧客除了可購入各式各樣的二手產品，亦可成為寄賣者之一，售出自己的二手服飾。(fb@St. James' Settlement - Green Ladies）

Green Ladies詳情

地址：香港灣仔軒尼詩道302-308號／荃灣白田壩街45號南豐紗廠1樓116號舖

營業時間：星期一至日 12:30-20:00



香港古著店推介【5】星仔記—深水埗玩味復古T恤

由夫婦檔星仔和Ewing所創立的星仔記，在深水埗基隆街別樹一幟。星仔堅特只售自己喜歡的風格，店舖主打來自泰國的復古衣著，大多有近20年歷史，其中翠兒與阿寶及迪士尼款式卡通系T恤顏色突出，玩味十足。另外他們亦不定時推出自家製袋款，袋款亦是以復古T恤製作而成，每個都獨一無二。

星仔記詳情

地址：塘尾基隆街140號

營業時間：星期一至日 13:00-19:00（營業時間不定，可留意IG@singjaikee）



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