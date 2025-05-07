MPF｜積金局：投資市場波動　強積金成員切忌以短炒心態捕捉市況

強積金顧問公司GUM指出，強積金4月份人均虧損1,730元，並發表各股票基金的回報排名。積金局（7日）下午不點名回應有商業機構發表的數據，指強積金是超過40年的長線投資，無可避免會經歷不同經濟周期。因應近期投資市場波動，局方呼籲強積金成員必須冷靜認對，切忌以短炒心態試圖捕捉市況。



積金局又認為，短期數據對長線投資部署並沒有太大的參考價值，只會令人誤以短炒角度看待強積金，導致「高買低賣」，蒙受不必要的損失。局方強調，強積金運作接近25年，證實制度穩健，並且經得起考驗。



積金局指近期投資市有波動，理解計劃成員會特別關注強積金投資的表現。（資料圖片）

積金局去年６月起推出「積金易」平台。（積金局圖片）

積金局：切忌以短炒心態試圖捕捉市況

積金局表示，因應最近投資市場出現的波動，局方理解計劃成員會特別關注自己強積金投資的表現。局方強調，無人能準確預測市場走向，特別提醒計劃成員必須冷靜應對，切忌嘗試以短炒心態試圖捕捉市況。

事實上，短期數據對強積金的長線投資部 署並沒有太大的參考價值，只會令計劃成員誤以短炒的角度看待強積金，導致計劃成員「高買低賣」，蒙受不必要的損失。 積金局

MPF運作接近25年 制度穩健、經得起考驗

積金局又指，強積金是跨越超過40年的長線投資， 期間無可避免會經歷不同經濟周期。 強積金運作接近25年，「證實制度穩健 ，並且經得起考驗 」。

局方亦指，強積金制度已經有提供不同市場及資產類別的基金，讓計劃成員建立多元化的投資組合，以分散投資風險；強積金亦透過「平均成本法」， 讓計劃成員以定期定額的方式進行投資，「拉勻」購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響，為退休儲備增值。

積金局負責規管及監督強制性公積金計劃的運作。（資料圖片）

積金局：應定期審視強積金投資組合

局方指，當計劃成員定期審視其強積金投資組合時，應瞭解個別基金的投資目標和風險級別、基金開支比率以及在不同時期的表現等，並根據個人的人生階段、財務狀況、風險承受能力等因素作出評估，以建立個人化的強積金投資組合。

而沒有時間或缺乏知識管理強積金投資的計劃成員，可考慮俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」。「預設投資策略」分散投資於環球股票及債券市場，加上「隨齡降險」的自動調節機制，可以有效減低風險。此外，「預設投資策略」亦設有收費上限，間接增加投資淨回報。