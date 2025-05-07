皇仁學生測驗作弊｜教育局：十分關注　校方按訓輔機制嚴肅跟進

有「官校之首」之稱的名校皇仁書院昨日（6日）向家長發通告，指4月底舉行的中史科統一測驗，其中一班數名學生作弊。皇仁書院辦學團體、教育局今日（7日）表示十分關注有關事件，學校已進行調查，並正按校本訓輔機制嚴肅跟進。教育局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。



皇仁書院。（資料圖片／吳綽詩攝）

校方在通告指，於4月下旬的中史科統一測驗期間，其中一班的數名學生涉違規作弊。校方未有在通告指出涉事班級，但稱經調查後，確認在測驗期間，該班數位學生涉及不同程度的違規行為。

涉事班別一名無作弊學生的家長，引述兒子表示，當時有四五名學生在測驗期間叫出答案，亦有在櫃桶看教科書及iPad，監考教師多次阻止也沒用，而該名教師是新老師。

皇仁書院的通告。

教育局：學校會加強建立學生正確價值觀及行為

教育局今日表示，十分關注有關事件，學校已進行調查，並正按校本訓輔機制嚴肅跟進，亦會加強建立學生的正確價值觀及行為。教育局已提醒學校務必確保所有校內測考均在公平和公正的原則下進行，同時須與家長及學生保持良好溝通。教育局會繼續與學校保持聯絡，提供適切意見及支援。

教育局局長蔡若蓮今日出席活動時被傳媒問及事件時則沒有回應。