奧運單車賽造假？獨立調查委員會︰詐病屬不成文習慣　提議沒通過

有傳媒收到投訴，指控香港單車總會主席梁鴻德在去年奧運選拔期間，提議獲得兩項奧運參賽資格的李思穎，在比賽前「詐病」退出個人公路賽，將參賽資格交予排名第二的後備運動員梁穎儀，最終提議不獲執委會通過被告吹。



港協暨奧委會副會長、香港單車聯會名譽會長胡曉明，為獨立調查委員會的三名成員之一。他今早（8日）在商台節目表示，體育精神及誠信並非委員會考慮的問題，他們只審視過程中是否涉及到不按程序、越權等，最終沒有發現不妥當的成份，因此不會作出懲處。



胡曉明又指，「詐病」在單車界屬於不成文習慣，又認為總會希望更多運動員參賽的出發點無錯，「可能係用嘅詞匯或者字眼方面，大家有斟酌嘅餘地啦。」



香港單車運動員李思穎。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港單車運動員梁穎儀。（港協暨奧委會圖片）

胡曉明︰沒有不妥當成份 不作出懲處

胡曉明表示已完成獨立調查，過程中曾翻查所有紀錄，並向執委會所有成員、總教練及涉事運動員了解事發經過，認為沒有不妥當的成份，加上「詐病」的提議沒有通過，因此也不會作出懲處，屬於「已過去的事情」。

胡曉明又指，由於參加奧運會對於運動員是難得的機會，總會希望有更多運動員能夠參與項目，而體育界及單車界都接受後備運動員頂上的安排，視乎教練的最終決定。「所以話詐病唔詐病，喺界別入面都好普遍，要睇當時運動員狀態。」

中國香港單車總會主席梁鴻德被指控在去年奧運選拔期間，被指提議獲得兩項奧運參賽資格的李思穎，在比賽前「詐病」退出個人公路賽。（資料圖片／林靄怡攝）

港協暨奧委會副會長、香港單車聯會名譽會長胡曉明。（資料圖片／梁鵬威攝）

詐病涉欺騙成份？胡曉明︰屬不成文習慣

被問到詐病是否涉及欺騙成份？胡曉明說︰「亦都係所謂嘅不成文習慣，到時就要教練執生，當然冇話保證一定會點樣，只係同運動員話要聽總會同教練嘅安排。」

至於是否影響到誠信，胡曉明則認為「見仁見智」︰「我覺得每個行業、每個運動，有佢自己嘅考慮，但我哋覺得出發點冇錯，希望增加香港運動員出賽機會，我覺得呢樣野係無可厚非。」

李思穎在巴黎奧運出戰公路單車賽，也是首位完成奧運公路單車賽的香港女車手。（資料圖片／袁志浩攝）

獨立調查委員只審視過程是否公平及公正

胡曉明認為，體育精神及誠信並非獨立調查委員會考慮的問題，他們只審視過程中是否公平及公正，包括不按程序、越權等，「而唔係做啲嘢啱定唔啱。」

胡曉明又指，不知道將來會否再發生同類型事件，但他相信所有總會都期望培養頂級運動員，勸喻所有總會從今次經驗中學習，以後處理得更加妥善。他又強調今次事件在體育界屬於普遍︰「可能係用嘅詞匯或者字眼方面，大家有斟酌嘅餘地啦。」