清明節大圍單車店重生？生意倍飆須急運單車到店　租價貴平日$20

近年被稱為「全港最美單車徑」的大圍至大美督段，吸引不少內地旅客朝聖，亦帶旺大圍積福街一帶的單車舖生意，常有職員在大圍站外招客，甚至以送樽裝水作招徠。今日（4日）是清明節假期，更有不少港人一家大小來租單車出遊。有單車舖職員形容今日生意「爆滿」，需以貨車額外運送數十架單車到店舖。有租單車客則指今日人流比平時多約一倍，租車價錢亦較平日貴約20元。也有港人稱特意留港度假消費，「香港𠵱家都好困難。」



有大批港人趁假期留港，到大圍單車舖租車玩樂，有租單車客形容今日人流比平時多約一倍。（黃浩謙攝）

今日中午12時許，港鐵大圍站外有數名單車舖職員派發傳單，並以「租單車送水」作招徠。積福街一帶亦聚集了數十名租車客。有單車店職員形容今日生意「爆滿」，開舖約兩小時已有約20人租單車。有單車舖更需要以貨車額外運送數十架單車到店舖。

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港人專程留港度假消費：香港𠵱家都好困難

朱小姐今日打算和朋友踩單車到大美督，並吃菠蘿冰及豆腐花。她指打算在港度過清明節連假，「冇（內地）啲消費app，好麻煩，所以都會留喺到幫吓香港，因為香港依家都好困難。」

港漂讚大美督風景優美 建議港府推動單車生態旅遊吸客

來自內地、在港居住逾10年的洪小姐和郁小姐同樣打算踩單車去大美督。她們今日特意準備了番茄三文治作午餐，夜晚則會在大美督燒烤。洪小姐指大美督風景美麗，十分適合踩單車。她亦試過在將軍澳單車徑踩單車，惟部份路段長期修路，影響體驗。她認為香港可發掘更多單車徑，推動生態旅遊，從而吸引更多遊客。

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另一位租車客呂小姐亦打算跟朋友踩到大美督燒烤，她指每月都會抽一、兩日來大圍租單車，留意到人流較平時多「幾乎一倍」，租價亦比平日貴約20元。她希望香港推動「單車旅遊」，吸引戶外愛好者來香港，並幫助傳統單車舖。「𠵱家多咗人嚟香港行山，證明我哋嘅戶外係有吸引力，可唔可以都試下宣傳、發展我哋嘅單車徑呢？」