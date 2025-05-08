技工FB發逾117則煽動帖文　稱屬情緒發洩自說自話　判囚12個月

巴士電器技工涉在約10個月內，透過其Facebook帳戶，發117則被指具煽動意圖的帖文，包括指責警方濫捕濫告，及指「香港法治已死」等言論。他今（8日）在西九龍裁判答辯，承認一項明知而發布具煽動意圖的刊物罪，求情稱只是情緒發洩，其中逾百帖文無人理會，有如被告在自說自話。總裁判官蘇惠德卻指被告言論抹黑執法機構，其帳號亦屬公開，瀏覽人士不只限有回應的人，且社交媒體的傳播度高，判被告入獄12個月。



被告李俊傑（36歲，巴士電器技工）被控《維護國家安全法》下的「明知而發布具煽動意圖的刊物罪」，指他於2024年3月29日至2025年1月21日期間，在港用其Facebook帳號，發布引起他人對特區憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，煽惑他人在特區作出暴力作為等。

被告李俊傑在西九龍法院承認煽動罪，判囚12個月。(資料圖片)

帖文主要發洩不滿情緒

辯方求情指，被告所發佈的117個帖文做法一致，只是看到網上新聞後加上個人主見再轉發，內容大多針對警察，但無涉及國安元素。被告的帖文主要是對案件判決不滿，但有不滿情緒本身並無問題，他的用字或會引起憎恨及藐視，但嚴重性偏低，並無針對中央政府、領導人等。雖然社交媒體上的帖文有廣泛傳播的風險，但被告所發的117則帖文中，只有8張有1個讚好，1張獲得一則回應，其餘逾百帖文無人理會，屬被告自說自話的情緒宣洩。

官指瀏覽者不只限有回應的人

總裁判官蘇惠德卻指，被告的帳戶容許公眾瀏覽，縱使回應不多，但瀏覽的人士不只限有回應的人，社交媒體覆蓋範圖廣，傳播的力度極高。被告不停以無客觀事實基礎的指控抹黑執法機關、司法系統、特區政府和國安法，表述激進且缺乏理性，意圖在社會上製造仇恨，宣揚香港獨立的主張，煽動分裂國家，更鼓吹他人採取暴力的手段去實踐主張。

考慮整體案情、犯案的手法和所有情況後，以18 個月為量刑起點，因被告認罪，可獲三分一的刑期扣減，遂判被告12個月監禁。

警方作網上巡邏發現被告帖文

案情指，被告擁有一個名為「Chun Kit Li」的Facebook帳戶，並在Facebook上發布及或 持續發布陳述、照片或圖片 ，並具有煽動意圖的帖文。警方進行網上巡邏，發現該帳⼾在2024年3月29日至2025年1月21日期間發 布共117段具煽動性的帖文，例如：「根本就濫暴濫捕濫告」、「⿊警阻住救護⾞，周梓樂死咗有無得賠」、「亂棍打⼈亂槍射人」等。

在2025年1月21日 ，被告在其住所附近被截停，警方以明知⽽發布具煽動意圖的刊物罪捕他，被告警誡下稱：「 個 Facebook帳號係我嘅，啲帖⽂係我⾃⼰發。」

案件編號：WKCC348/2025