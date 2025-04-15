居英男發煽動言論判囚5年　引47人案情況求減刑　上訴庭拒批許可

居英的港男黃煡聰，涉嫌2019年在網上發布多則煽動貼文，包括提倡世界各國組「八國聯軍」入侵香港，他在2022年回港探親時被捕，他承認煽動罪，法官指其「情節嚴重」，引用《國安法》罰則判他入獄5年。黃不服判刑，並指47人案的判刑亦沒有引用《國安法》罰則要求減刑，惟上訴庭未有接納，拒向黃批出上訴許可，維持原判。



上訴人黃煡聰（41歲，音樂教師），承認於2020年7月1日至2022年11月1日期間，與其他人串謀煽動他人組織、策劃、實施或參與實施旨在分裂國家和破壞國家統一的行為。

上訴人黃煡聰因煽動罪被判囚5年，他向上訴庭求批上訴許可被拒。(黃浩謙攝)

原審法官練錦鴻判刑時，指黃扭曲歷史，又呼籲外國聯軍進攻香港，屬「情節嚴重」，以6年半為量刑起點，鑒於《國安法》刑罰分級制，判處「情節嚴重」刑期下限5年監禁。黃爭議，原審誤將《國安法》第21條的量刑框架用在串謀罪上，令黃未獲認罪扣減。

有留意47人案法官未用國安法判刑框架

上訴庭法官在判辭指，終院在「呂世瑜案」裁定串謀罪行必須在《國安法》第21條的量刑框架內運作，令兩者銜接、兼容和互補。他們有留意到原訟法院在47人案的判刑中，認為《國安法》對串謀罪行所制定的量刑幅度不具強制性，只有參考價值，被列為「首要分子」的數名被告如戴耀廷及區諾軒等，均未被判刑期下限的10年刑期。但上訴庭指，該案法官沒有詳細討論或充分考慮銜接原則，以及《刑事罪行條例》第159C條應如何在相關《國安法》的量刑框架內運作。因此不接納黃提出以此為論點。

本案情節屬情節嚴重

此外，上訴庭認同原審法官指黃的案情屬於「情節嚴重」。案發時本港面對危害國安和法治的風險仍然非常高，黃仍宣揚使用暴力、以港獨主義為由籌款，甚至宣揚尋求外國或境外勢力，以達到「港獨」目的，更在《國安法》生效後沒有刪除舊貼文，斥黃目無法紀，認為原審官以6年半為量刑起點並非明顯過高。

原判並無原則犯案

上訴庭又指，個別串謀者扮演的角色輕微並非減刑理由，角色主動則應被加刑。本案只有黃一名被告，其罪責無法與他人比較。最後認為原審判處5年監禁沒有原則犯錯，亦非明顯過重，駁回黃的申請，維持原判。

案件編號：CACC 92/2024