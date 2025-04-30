22歲男子被控發布帖文煽動顛覆　還押至6月12日再訊

22歲男子涉在社交平台X和Instagram發佈帖文及相片，內容涉及煽動他人顛覆國家政權等。他被控《維護國家安全條例》的「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，案件今(30日)在西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至6月12日再訊，以待警方調查，包括檢驗被告的手機和電腦。控方庭上又透露，在被告的住所搜出其他刊物，或考慮其他控罪。辯方替被告申請保釋被拒，被告需還押看管。



被告陳浩騫(22 歲，報稱餐飲業服務員)，被控於2024年6月27日至2025年4月28日，在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在X和Instagram發布陳述、相片、圖片及/或影片，具意圖：

(a)引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；

(b)煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項：或在特區依法制定的事項；及/或

(c)煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為

案件編號：WKCC1859/2025