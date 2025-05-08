北歐拖錨時疑切斷當地天然氣管及電纜　港貨輪船長在港被控刑毀

香港註冊貨輪2023年10月穿越北歐波羅的海期間，疑拖錨切斷連接芬蘭和愛沙尼亞的一條天然氣管道和一條通訊電纜。該貨輪的船長遭香港警方控以1項刑事毀壞罪，和遭海事處票控兩罪。他今(8日)被解往東區裁判法院提堂，暫時毋須答辯。案件押後至7月4日再訊，待控方進一步調查。被告未有保釋申請，還押看管。



被告持中國護照

持中國護照的被告萬文國，43歲，報稱船長。被告今應訊時，需要普通話傳譯。庭上向他讀出刑事毀壞罪的詳情時，他一度稱不太理解，之後表示明白。

2023年10月8日，在芬蘭國家調查局舉行、有關芬蘭與愛沙尼亞之間「波羅的海連接器」（Balticconnector）天然氣管道可能受襲的聯合新聞發布會上，一張由芬蘭邊防軍拍攝的照片被公開展示。相中是一艘香港註冊貨船「新新北極熊」號。它被發現靠近「波羅的海連接器」天然氣管道。（Reuters）

2023年10月8日，在芬蘭國家調查局舉行、有關芬蘭與愛沙尼亞之間「波羅的海連接器」（Balticconnector）天然氣管道可能受襲的聯合新聞發布會上，一張由芬蘭邊防軍拍攝的照片被公開展示。相中是一艘香港註冊貨船「新新北極熊」號。它被發現靠近「波羅的海連接器」天然氣管道。（Reuters）

2023年10月10日，芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）於記者會公布天然氣管道受損情況。（Reuters）

涉損毀芬蘭和愛沙尼亞天然氣管及電纜

他被控1項刑事毀壞罪，指他於2023年10月8日約凌晨2時（船上芬蘭時間），即香港時間2023年10月8日早上7時，在處於芬蘭灣的公海的一艘香港註冊貨輪「新新北極熊」上，為當時掌管或指揮該船隻的人，無合法辯解而損壞屬於他人的財產，即位於芬蘭和愛沙尼亞之間的一條天然氣管道及海底電信電纜，罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。

涉在沒船錨下仍繼續航程

他亦被海事處票控「沒有確保該船舶符合指明貨船的附加規定」和「沒有確保該船舶符合《國際海上人命安全公約》附件第V章第28條第2款的規定」。首項傳票指，被告於2023年10月11日至12月6日期間，身為169公尺長之集裝箱船舶「新新北極熊」的船長，沒有足夠船錨的情況下仍繼續由俄羅斯前往中國的航程。

另涉未申報船舶公司

第二項傳票指，被告於2023年10月28日至11月3日，身為169公尺長之集裝箱船舶「新新北極熊」的船長，沒有提交每日申報予該船舶的公司。

控方指，刑毀和票控源於同一事件。控方申請把案件押後至7月4日再訊，以待進一步調查，獲裁判官批准。

案件編號：ESCC1210/2025、ESS24218-24219/2024