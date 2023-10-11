愛沙尼亞指海底天然氣管道疑遭巨大力量破壞　北約調查

芬蘭10月10日表示，位於波羅的海（Baltic Sea）海底、連接芬蘭和愛沙尼亞的天然氣管道及通訊電纜遭到破壞。愛沙尼亞防長佩夫庫爾（Hanno Pevkur）11日指，管道被頗為巨大的力量造成損壞，北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg ）稱，假如證實管道遭故意破壞，北約將考慮回應措施。



路透社報道，事發的天然氣管道為「波羅的海連接管」（Balticconnector），全長77公里。因擔心損毀造成泄漏，8日已經關閉。芬蘭天然氣系統營運商Gasgrid表示，修復可能需要數月，甚或更長時間。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）10日發聲明稱，天然氣管道和通訊電纜的損壞，很可能是外部活動造成，原因尚不清楚，芬蘭和愛沙尼亞仍在合作調查。

佩夫庫爾11日表示，管道的損毀狀況明顯由巨大力量造成，但調查人員現時不會排除任何可能性。他指目前情況而言，管道似乎被機械撞擊或破壞。

斯托爾滕貝格同日到比利時布魯塞爾出席防長會議時則提到，假如證實該北約重要基建遭故意破壞，北約將採取聯合而有決心的回應。