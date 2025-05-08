郭鳳儀父被控圖處理潛逃者資金案 郭父申請保釋被拒
撰文：陳曉欣
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已流亡美國並遭警方國安處通緝女子郭鳳儀，其六旬父被指今年初曾協助她更改保單內容，及企圖提取保單結餘，從而被控「企圖處理潛逃者的資金」罪。辯方早前申請披露保單文件，以釐清資產誰屬。郭父今（8日）於西九龍裁判法院申請保釋，但遭總裁判官蘇惠德拒絕，案押後至6月13日再訊。
被告郭賢生（68歲，報稱商人），被《維護國家安全條例》及《刑事罪行條例》下的「企圖直接或間接處理屬於有關潛逃者或由有關潛逃者擁有或控制的資金或其他財務資產或經濟資源」罪，指他於2025年1月4日至2025年2月27日，在香港，企圖直接或間接處理屬於名為郭鳳儀的有關潛逃者的，或由郭鳳儀擁有或控制的任何資金或其他財務資產或經濟資源，即一份壽險及綜合人身意外保險單，而保險單可用以取得存於友邦保險（國際）有限公司的資金。
根據條例，「企圖控制潛逃者的資金」罪一經定罪最高可監禁7年。
郭鳳儀涉嫌干犯《香港國安法》下的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，她被指以反華組織「香港民主委員會（Hong Kong Democracy Council HKDC）」執行總監身份於海外積極進行遊說工作，以請求外國對中國及香港特區進行「制裁」、封鎖或採取其他敵對行動。
案件編號：WKCC 1884/2025
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