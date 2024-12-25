外交部駐港公署反駁批評：郭鳳儀等13人反中亂港、警執法無可指摘

美國、英國和歐盟分別批評香港特區政府通緝多6名涉嫌鼓吹「港獨」的潛逃者，以及撤銷7名潛逃者的特區護照等。外交部駐港特派員公署發言人說，針對美國、英國、加拿大等國和歐盟的官員、政客發表涉港謬論，妄議香港警方依法對郭鳳儀等13名海外反中亂港分子採取行動，公然詆毀香港特區法治和「一國兩制」實踐，干預特區司法，公署表示強烈不滿和堅決反對。



發言人強調，本港警方的執法無可指摘，有法必依、違法必究是法治的核心意義，執法必嚴、除惡務盡是各國維護國家安全的通行做法。



警方國安處在12月24日的記者會公布新一輪通緝名單，涉及6人，包括黃大仙區議會前議員劉珈汶、前「學生動源」召集人鍾翰林、理大前助理教授鍾劍華、藝人鄭敬基，以及何良懋，張晞晴。（梁鵬威攝）

發言人指出，香港警方依法對郭鳳儀等人開展執法行動，是維護法治、順應民意的正義之舉，是捍衛國家主權安全的必要之舉，是保障香港長治久安的正當之舉，符合國際法和國際通行慣例，天經地義，無可指摘。

發言人指，香港是法治社會，普通法制健全，深得國際社會認同，在2024年法治指數排名中維持高位，有關國家無視本國密不透風的國安立法，濫用國安概念，濫施非法的「長臂管轄」和單邊制裁打壓異己，卻對香港國安法根據國際法和國際通例規定的屬人管轄和保護性管轄妄加置喙，褻瀆法治，偽善雙標！

外交部駐港特派員公署反擊多國政府對港府執法行動的批評（外交部駐港特派員公署網頁截圖）

發言人強調，任何外部干預也動搖不了特區依法治港、懲治罪犯的堅定決心。中方嚴正要求有關國家、組織和政客切實尊重中國主權和香港法治，立即停止干涉香港事務和中國內政。