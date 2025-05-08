同母異父兄弟性侵表妹　官指欠指導下犯案判感化　著大人解決分歧

兩名分別15及11歲同母異父兄弟，涉先後性侵未成年表妹，早前被裁定非法性交等罪成，法官游德康今(8日)在高等法院判刑時稱，認為兩被告在欠指導下犯案，判兩人接受感化令兩年，又向被告家人稱，事主和兩被告的家庭關係不理想，孩子心智發展會受影響，著家人解決分歧，日後和睦相處。



兩名被告CKY(下稱：表哥，現23歲)，及LYN(下稱：表弟，現16歲）。兩被告是同母異父的兄弟，亦是事主X的表哥及表弟。

兩名同母異父兄弟因性侵罪行，在高等法院被判感化。(黃浩謙攝)

被告與事主案發時均未成年

兩名被告原各被控一項強姦罪，經審訊後被裁定罪名不成立。表哥被裁定交替的企圖與13歲以下女童非法性交罪成；表弟則被裁定屬交替控罪的與13歲以下女童非法性交罪成。此外，表哥承認1項非禮及2項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，指表哥曾摸X的胸部和私處，及要X為他口交。事發於2017年至2021年，X介乎9至13歲。

兩兄弟均有讀寫障礙

法官判刑時引述辯方求情指，表哥有學習障礙，中三起就讀煤氣相關課程，原本任初級技工，因工作表現良好，獲公司資助就讀青年學院，但因本案已辭職。表弟亦有讀寫障礙，成績不理想，老師指他性格開朗，他因對性好奇而犯案，期間沒有威迫利誘X。

表哥指X曾主動摸他

法官指，陪審團接納表哥在錄影會的說法，是X主動摸他。表哥在首次犯案時未成年，犯案時亦沒有使用暴力或唆使X，認為他因好奇心，加上欠成年人指導下犯案。

表弟曾見兄侵犯X

至於表弟，法官指陪審團亦接納其說法，即他曾與X性交一下。表弟目睹表哥性侵X，因此也跟著犯案，屬有跡可尋。事主X亦較成熟和世故，表弟在案無威迫利誘她。法官認為，表弟因專注力不足和欠教導下，干犯本案。

官勸大人也要和解

法官最後判兩被告接受感化令24個月。判刑後稱，X和兩被告的家庭關係不理想，孩子的心智發展受此敵對關係影響，故勸被告家人，希望他們從孩子的角度出發，解決分歧，日後和睦相處。法官又指，報告指兩被告「生性」，鼓勵家人稱：「佢地無放棄，你吔都唔好放棄。」

案件編號：HCCC 439/2023