同母異父兄弟涉姦表妹　辯方指事主曾問試唔試下　非法性交罪成

兩名同母異父兄弟涉性侵住在隔壁未成年的表妹X，兩兄弟更被指分別於15及11歲，先後強姦表妹X，他們否認強姦指控，案件審訊時辯方盤問X時指，表妹曾摸表哥胸口及下體後問：「試唔試下。」但最終二人未成事。X認有此情況發生，並稱那次是「交易」，但非本案她稱被姦的事件。5男2女陪審團今(27日)在高等法院退庭商議，裁定兩兄弟強姦罪名不成立，但交替控罪企圖與13歲以下的女童性交罪，兩人均罪名成立。



陪審團亦裁定表哥的非禮罪及向16歲以下兒童作出猥褻行為等3罪成立。法官游德康把案押後至4月8日求情，其間索取女童的創傷報告，同時為表哥索取社會服務令及感化報告，為表弟則索取青少年罪犯評估專案小組報告，法官強調控罪嚴重，不一定依報告判刑。表哥須還押，表弟則續准保釋。



兩被告認非禮但否認強姦

兩名被告CKY(下稱：表哥，現23歲)，及LYN(下稱：表弟，現16歲）。兩被告是同母異父的兄弟，亦是事主X的表哥及表弟。表哥已承認1項非禮及2項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪，惟陪審團需就案情作出特別裁決。就兩人面對的強姦罪，他們承認交替的非禮罪，但否認強姦罪受審。事發於2017年至2021年，兩名被告當時分別逾15及約11歲。本案由法官游德康審理。

官指被告所涉罪行最高可囚終身

辯方大律師關百安求情指，兩被告曾還押逾3個月，陪審團現時的定罪基礎並非強姦罪，望法庭判刑前讓二人繼續擔保，並冀法庭索取報告始判刑。法官指，被告現時被定罪的控罪最高刑罰亦可判處終身監禁，同意為兄弟索取報告，但強調不一定依照報告建議判刑。

兩被告CKY及LYN否認強姦表妹X，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

多宗事件在4年間發生

控方開案陳詞指，女童X於2008年11月在內地出生，事件發生的4年間，X介乎9至13歲。

事主X稱小六時遭表哥迫口交及強姦

就表哥的非禮及強姦罪，控方指X當時就讀小六時，被表哥撲倒和脫下褲子和內褲強行性交，當六姑丈敲門時，表哥才穿上褲子。X事後透過訊息告知朋友她遭表哥強姦，姑姐發現後刪除該些紀錄，表哥自此被禁去X的住所。此外，控方指表哥兩度迫X口交。

指表弟曾爬上她床強姦

就表弟的強姦罪，控方指事發在表弟在X的家中暫住時。表弟進入X的房間並爬上X的上格床，在沒有戴安全套下強行與X性交。X感到疼痛踢開表弟，衝入廁所見到自己下體流血。表弟事後向X道歉，表示不會再那樣做，X沒理會。

表哥警誡稱表妹X自願性交

表哥在警誡下稱：「我冇強姦佢，淨係摸摸摷摷啫。」他在錄影會面表示，X曾數次自願為他口交。就強姦指控，表哥稱是X先摸他，他遂反摸X，X自願與他性交，但因X的身體狀況而未成事。

表弟認曾爬上X的床

表弟警誡下否認「搞過」X，但在錄影會面承認曾爬上X的睡床與X性交。他在X醒來後即離開，並有向X道歉。他又稱出於好奇才這樣做，不知道不對。

辯方指X曾問表哥試唔試下

兩名被告選擇不作供。辯方盤問X時指出，X主動摸表哥下體，再自願為表哥口交。X對此稱：「唔記得」。至於強姦事件，辯方指X在某次與表哥玩遊戲機時，摸表哥的胸和下體，表哥亦摸X的胸，X接著問表哥：「試唔試下。」兩人故嘗試性交，最後因為X稱痛而停止，表哥沒有強姦X。X承認發生過以上情況，但指該次性交是一個「交易」，又稱：「因為嗰一次有『皮膚』囉。」非本案事件。

辯方指表弟欲性交遭X阻止

辯方另指出，在表弟插入X前，X已阻止表弟，X否認說法。此外，辯方挑戰X非誠實證人，並傳召X供稱她目睹為表哥口交的表妹B作供。B否認為表哥口交。

案件編號：HCCC 439/2023