運輸署：正安排與的士業界會面　樂意聆聽意見　續打擊非法白牌車

的士業界今日到西九政府合署請願，促請政府嚴厲打擊非法網約車。運輸署今日（9日）發文重申政府致力提升個人化點對點交通服務質素，並積極與的士業界溝通，樂意聆聽意見。署方又指，政府將持續打擊非法「白牌車」營運，保障市民安全及利益，並正安排與的士業界會面，就提升服務質素共同商討對策。



運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(資料圖片/鄭子峰攝）

運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(資料圖片/鄭子峰攝）

對個人化點對點交通服務持開放態度 強調平台須合法

運輸署發文強調，政府的政策目標清晰明確，包括改善現有的士服務、規管網約車平台，以及嚴厲打擊非法白牌車。文中又列出政府改善的士服務的措施，如推出的士車隊制度、強制安裝電子設備，及實施的士司機違例記分制度和兩級制罰則，以阻嚇違規行為。

運輸署續說，政府對透過手機應用程式等科技提供個人化點對點交通服務持開放態度，但前提是相關平台必須合法合規，保障乘客安全和利益。

署方目前正研究個人化點對點交通服務的供求情況，並將參考交通諮詢委員會轄下工作小組的報告及收集到的意見，於今年內提出規管網約車平台的立法建議，包括規範車輛和司機的牌照要求。

運輸署金鐘統一中心香港牌照事務處。(資料圖片/楊凱力攝)

持續打擊「白牌車」 維護公平競爭

運輸署重申政府有打擊非法取酬載客活動的決心，署方已向相關平台營運商發出警告信，要求其遵守法例。署方補充指，政府正研究修例，加強打擊白牌車的力度，包括取消違規司機的駕駛資格，以及在有足夠證據的情況下，即使未能確認司機身份，也可扣押涉事車輛。相關修例建議將適時提交立法會審議。