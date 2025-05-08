「的士大王」鄭克和促政府交代規管白牌車時間表 或提訴訟、罷駛
撰文：賴卓盈
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的士車行車主協會的士周二(6日) 致函行政長官李家超，要求政府打擊白牌車。有「的士大王」之稱的協會主席鄭克和今（8日）在電台表示，白牌車愈發猖狂，惟政府遲未交代規管措施，業界「忍無可忍」，促請政府交代相關詳情，否則業界有機會採取法律訴訟，亦不排除會罷駛。
鄭克和指，白牌車已在港營運11年，期間政府曾提出會規管，惟一直沒有清晰指明會如何處理不合法白牌車，他批評政府「乜都話做緊，一年拖一年，無咩動態可言，搞到投資者又驚慌，司機都成日打嚟，話周街都係Uber呀。」
鄭克和：的士牌價跌至二百萬的歷史新低
他表示，現時的士車牌已經跌至歷史新低的二百萬，許多車主均「欲哭無淚」。「（政府）要做車隊，我哋都即刻做，好加把力咁去做。咁白牌Uber應該趕佢走啦？點知未走之前，高德又來，咁點呢？」
他希望政府盡快交代打擊白牌車的時間表，否則業界將會採取「進一步行動」，包括提出法律訴訟，他們目前已徵詢法律意見。他又指，業界不會排除會罷駛，「等政府回應吓先，未必排除（罷駛），希望佢早啲出嚟講清楚時間表點處理！」
要減低車主對新競爭者的抗拒，政府大可以向叫車公司售予特別牌照，或者每次車程收稅，合法化網約叫車的同時得到額外收入，用來轉移至的士車主又好，在市場上回購車牌更好。種種建議坊間早就說過，包括香港大學經管學院的《香港經濟政策綠皮書2021》。政府不解決問題，任由司機、乘客累鬥累，的士業界、網約車矛盾惡化，對香港有何好處？
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