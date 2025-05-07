網約車的士亂局｜車行協會函特首促打擊白牌車　否則有進一步行動

港府正就規管網約車平台進行研究之際，再有平台擬提供網約私家車服務。的士車行車主協會周二（6日）去信行政長官李家超，要求港府清晰表明立場，對所有違法行為，包括對非法網約車營運嚴厲執法，並公開說明政府計劃如修例更有效打擊非法網約車營運。信中促請港府立即回應業界質疑，提出切實可行解決方案，否則，業界將不得不採取進一步行動，捍衞其生存權利。



的士車行車主協會周二（6日）去信行政長官李家超，要求港府清晰表明立場，對所有違法行為，包括對非法網約車營運嚴厲執法。（資料圖片/盧翊銘攝）

的士車行車主協會永遠會長兼主席鄭克和在信中指，的士業界面對網約車平台以低廉的車費吸引乘客，直接削弱從業者的收入和市場份額，讓他們的生存空間愈加狹窄。鄭稱，面對非法白牌車營運，政府卻視而不見，對業界合法經營者來說極度不公平。業界的怨氣無處宣泄，生計被掠奪令他們感到絕望，質疑港府是否真的無能為力，抑或根本不願意關心業界的困境。

的士車行車主協會永遠會長兼主席鄭克和在信中指，的士業界面對網約車平台以低廉的車費吸引乘客，直接削弱從業者的收入和市場份額，讓他們的生存空間愈加狹窄。（資料圖片）

鄭克和要求港府表明現時的立場，對非法網約車營運堅決說不並嚴厲執法。業界又要求當局說明修例方向，公開政府計劃如何修改現有法例，以更有效地打擊非法營運，並確保合法經營者的權益得到保障。

鄭克和要求當局盡快與業界開會，立即安排與的士業界代表會面聽取意見及建議，共同商討解決方案。