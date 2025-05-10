供應公院採樣拭子受污染　業界稱污染源頭難估計　惟人為可能性低

醫管局公布一批今年1月至4月底分別送達5間醫院的上呼吸道採樣拭子懷疑受污染，兩名病人疑用有關採樣拭子進行新冠檢測後，結果疑出現假陽性。相達生物科技創辦人招彥燾今日（9日）表示，相信採樣拭子在生產過程受污染，雖然難以估計污染源頭，但製作採樣拭子過程理應自動化，估計涉及人為的可能性低，即非因生產員感染新冠病毒後打噴嚏而誤令採樣拭子受感染。他形容事件罕見，籲市民毋須過份驚慌。



相達生物科技創辦人招彥燾今日（9日）表示，相信採樣拭子在生產過程受污染，雖然難以估計污染源頭，但製作採樣拭子過程理應自動化，估計涉及人為的可能性低。（資料圖片/夏家朗攝）

相達生物科技：製作過程應自動化 人為污染可能性低

醫管局估計採樣拭子於送達醫院前已經受到污染。相達生物科技創辦人招彥燾亦表示，相信採樣拭子在生產過程受污染，雖然難以估計污染源頭，但製作採樣拭子過程理應自動化，估計涉及人為的可能性低，舉例非因生產員感染新冠病毒後打噴嚏而誤令採樣拭子受感染。

不排除生產廠房附近有核酸檢測的地方 致產品受污染

他指涉事生產商亦有提供其他新冠病毒檢測試劑，不排除其他產品的物料受污染；亦有可能是該採樣拭子生產廠接近核酸檢測的地方，以致生產廠受到污染。

病毒難在人體以外地方生存太久 病人因而感染可能性低

至於病人使用受污染的採樣拭子，會否感染新冠病毒？他表示，病毒無法在人體以外的地方生存太久，「一日半日就無曬」，相信受感染的可能性低。他形容事件罕見，相信屬個別事件，呼籲市民毋須過份驚慌。

涉事採樣拭子為BABIO（百博生物）批次24090511的產品。 翻查資料，百博生物為內地一所新冠病毒和猴痘快速檢測的製造商和供應商。根據網頁簡介，公司成立於2003年，稱已建立嚴格的品質管理體系，並通過「ISO9001:2008」和「ISO13485:2003」國際認證。

一名早前曾入住瑪嘉烈醫院的91歲女病人及一名曾入住仁濟醫院的82歲男病人的檢測結果有可能是假陽性。（資料圖片）

18個樣本對冠狀病毒病呈陽性

醫院管理局今日（10日）公布，一批今年1月至4月底分別送達5間醫院的上呼吸道採樣拭子懷疑受污染，醫管局在同一批次採樣拭子抽取100個樣本反覆化驗，最終發現18個樣本對2019冠狀病毒病呈弱陽性反應。

醫管局已審視今年1月至今使用有關採樣拭子進行新冠檢測的病人個案，發現一名早前曾入住瑪嘉烈醫院的91歲女病人及一名曾入住仁濟醫院的82歲男病人的檢測結果有可能是假陽性。該兩名病人已出院，院方已通知兩名病人有關事件。