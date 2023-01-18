兩個月大嬰兒做檢測被拒　醫衞局重申3歲以下幼童均可做拭子檢測

本港與內地在上周日（8日）實施首階段免檢疫通關，惟所有人士要進入內地均要持48小時的核酸檢測陰性結果。《香港01》接獲有市民投訴，指自己帶同2個月大的幼童到社區檢測中心及診所做檢測時遭拒絕，指幼童年齡太少不適合做檢測。



有檢測承辦商負責人表示，現時局方未有任何指引予年紀小的幼童做檢測，直言「兩個月大係無可能做到」，通常其到會轉介私家醫院和私營化驗所。醫衞局回覆查詢重申，三歲以下幼童在內的其他人士均可在社區檢測站由專業人員為其採集拭子樣本進行檢測，專業醫護人員會評估個別人士是否適合進行拭子採樣，以確保採樣程序是在安全情況下進行。



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家長疑帶兩個月嬰兒回內地探親 2私家醫院拒檢測

《香港01》接獲有市民許先生投訴指，自己希望帶同幼童回內地探親，惟因為指自己帶同2個月大的嬰兒到社區檢測中心及診所做檢測時遭拒絕，指幼童年齡太少不適合做檢測。許先生表示，由前日（16日）起分別到兩間私家診所查詢可否做檢測，惟都遭到拒絕。

他在昨早（17日）再去到元朗市東社區會堂社區檢測中心及屯門兆麟社區會堂社區檢測中心仍被拒絕做核酸，「話BB太細，唔敢做」。他直言當時已「打定輸訴」，「諗住如果都唔畀做嘅話就冇辦法返去大陸過年」，幸最終在詢電多間社區檢測中心後，找到黃大仙東頭社區檢測中心願意為嬰兒做檢測。 他期望政府可以有列表列明哪些檢測中心容許幼童檢測，以免市民要撲空。

▼1月17日 旺角麥花臣檢測站大排長龍▼



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檢驗中心董事：兩個月大係無可能做到

香港分子病理檢驗中心董事黃利寶表示，現時局方未有任何指引予年紀小的幼童做檢測，直言「兩個月大係無可能做到」，通常其到會轉介私家醫院和私營化驗所。他解釋，一歲以下的幼童要做檢測是十分困難，對採樣的技術要有一定要求，最好由醫護人員負責採樣「撩得太出又無用，撩得太入又怕整傷佢。」

黃利寶表示，現時局方未有任何指引予年紀小的幼童做檢測，直言「兩個月大係無可能做到」。 （資料圖片／張浩維攝）

醫衞局：檢測站醫護人員會評估是否適合拭子採樣

醫衞局重申，除個別可能不適合進行呼吸道樣本採樣的人士（例如咽喉或鼻腔曾經接受手術的人士），包括三歲以下幼童在內的其他人士均可在社區檢測中心／檢測站由專業人員為其採集拭子樣本進行檢測（包括為入境內地自費進行的「咽喉拭子」核酸檢測）。

如有需要，社區檢測中心／檢測站的專業醫護人員會評估個別人士（特別是一歲以下的嬰兒）是否適合進行拭子採樣，以確保採樣程序是在安全情況下進行。舉例而言，咽喉曾經接受手術的人士可考慮進行鼻腔拭子採樣。與此同時，一些私家醫院和私營化驗所亦有按市民需要提供檢測服務。

中大醫學院過往有為兒童採集大便樣本作新冠病毒檢測。（資料圖片）

「糞便樣本」檢測不符入境內地要求

對於過去3歲以下兒童和不適合於呼吸道採樣的人士，可考慮採集大便樣本作新冠病毒檢測，惟政府早前停止收集糞便樣本作檢測。醫衞局回覆查詢時解釋，根據國務院聯防聯控機制，所有從香港入境內地的人士，須持出行前48小時內進行的新冠核酸檢測陰性結果，方可進入內地。

有關檢測樣本須為專人採集的「咽喉拭子」、「鼻咽拭子」或「鼻腔和咽喉合併拭子」，而不可以「糞便樣本」進行檢測，加上自行收集「糞便樣本」涉及較多不確定性，樣本亦需要較長時間完成化驗，不太可能符合上述48小時的檢測時間要求。