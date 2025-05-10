母親節．車牌拍賣結果｜母親是無價寶　「MAMA」車牌今拍賣值10萬

【母親節／車牌拍賣／自訂車牌／MAMA／媽媽／運輸署】運輸署在母親節前夕（10日）拍賣320個車牌，全日售出149個車牌，總得款項211.1萬元。全日成交價最高為無字頭、諧音「媽媽」的車牌「MAMA」，成交額為10萬元，而「WW55」以9.1萬元售出，位列全日最高成交額第二位。



2025年2月16日，運輸署舉行新春車牌拍賣。（資料圖片／梁鵬威攝）

今年新春車牌拍賣的焦點之一為無字頭「88」車牌，競投比預期更為激烈，終以1,140萬元成交。（資料圖片／梁鵬威攝）

320個車牌總拍賣價211.1萬元

明日（11日）是母親節，運輸署今日在灣仔會展拍賣320個車輛登記號碼，包括上午時段公開拍賣的200個傳統車輛登記號碼及下午時段拍賣的120個自訂車輛登記號碼。全日共售出149個車牌，另有24車牌則以特別費用1,000元分配予申請人，總得款項211.1萬元。

2025年2月16日，運輸署舉行新春車牌拍賣。（資料圖片／梁鵬威攝）

車牌「WW55」9.5萬元排第二高

全日叫價最高為無數字的車牌「MAMA」，即諧音「媽媽」，成交價為10萬元。至於「WW55」的成交額排第二，叫價9.5萬元；另外諧音「發發發發」的「CN8888HK」則以8.5萬元成交。

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