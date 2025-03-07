電子駕駛執照將登場 可毋須帶實體「車牌」 專屬App展示禁截圖
撰文：歐陽德浩
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政府今日（7日）刊憲《2025年道路交通（修訂）條例草案》，推行電子駕駛執照，並將於3月19日提交至立法會首讀，估計能便利約250萬名駕駛執照持有人。日後，市民可通過「智方便」或「牌證易」等平台，登入特定手機App，展示其電子駕駛執照，便可符合攜帶或出示等相關法定要求，而該App將設有身份認證及禁用屏幕截圖功能等。
電子駕駛執照非取代實體版 可按意願選擇是否使用
運輸及物流局表示，《條例草案》為駕駛執照、包括駕駛教師執照持有人提供多一種選擇，讓他們可通過智能手機展示其電子駕駛執照，以符合攜帶或出示的相關法定要求，例如出示駕駛執照以供檢查或查閱。
不過電子駕駛執照並非取代實體版，駕駛執照持有人仍會獲發實體駕駛執照，但可按意願選擇是否使用電子駕駛執照。運輸署亦會繼續發出實體駕駛執照，以滿足不同市民需要。
特定電子駕駛執照手機App設防偽功能
運輸及物流局指，《條例草案》將於3月19日提交至立法會首讀，估計措施能便利約250萬名駕駛執照持有人，例如商用車輛司機因經常使用實體駕駛執照，便較易出現損毀。
市民可通過「智方便」或「牌證易」等平台，登入特定的電子駕駛執照手機App，展示其電子駕駛執照。相關應用程式並具備保安功能以防止偽造，包括身分認證及禁用屏幕截圖功能等。
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