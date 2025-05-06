車牌拍賣月底舉行　有BLACKPINK歌「B0MBAYAH」、諧音「S1USUMD」

運輸署宣布，車輛登記號碼拍賣會於5月24日（周六）及5月25日（周日）在灣仔會展舉行。拍賣名單中出現與韓國女團BLACKPINK相關的車牌號碼，包括代表成員Jennie的「JENN1E」、歌曲「B0MBAYAH」；亦有多個廣東話諧音車牌，包括諧音「小心啲」的「S1USUMD」；代表「乜都唔知」的「MUD D05G」等。



▼ 2月16日新春車牌拍賣 ▼



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運輸署宣布，車輛登記號碼拍賣會於5月24日（周六）及5月25日（周日）在灣仔香港會議展覽中心舊翼L2樓S221會議室舉行。兩場拍賣會上午時段將會公開拍賣200個傳統車輛登記號碼，而下午時段會拍賣120個自訂車輛登記號碼。

韓國女團BLACKPINK成員Jennie（IG@jennierubyjane）

拍賣BLACKPINK成員同名車牌「JENN1E」

拍賣名單中出現與韓國女團BLACKPINK相關的車牌號碼，包括代表成員Jennie的「JENN1E」；歌曲「B0MBAYAH」。其他特別號碼包括日本漫畫人物、七龍珠角色「BEERUS」；與狗隻芝娃娃英文發音相近的「CH1WAWA」；與鈴木Suzuki同音的「SUZUKY」。

此外，名單亦出現多個廣東話諧音車牌，包括諧音「小心啲」的「S1USUMD」；代表「乜都唔知」的「MUD D05G」；諧音「so師奶」的「S0 C9」；代表「太FREE」的「THA1FREE」。

▼ 自訂車牌名單 ▼



自訂車輛登記號碼底價5000元

運輸署表示，傳統車輛登記號碼實體拍賣會只拍賣以「HK」或「XX」為首的登記號碼及特殊車輛登記號碼，申請人須出席拍賣會，並在參與競投前留意拍賣官宣布的底價。

自訂車輛登記號碼的底價為5,000元。已繳交5,000元按金的申請人仍須出席實體拍賣會並須參與競投（包括競投第一口價），否則所預留的登記號碼可能會以底價售予另一競投人士。

▼ 傳統車牌名單 ▼

