全港戲院日｜入場人次近19.5萬　按年跌4.7%　入座率83%歷屆最高

全港戲院日昨日（10日）舉行，電影票價劃一30元，香港戲院商會表示，昨日共有約19萬4千多人次入場，連續第二年下跌，較去年少約9114人次，跌幅為約4.7%。以30元戲票計算，單日錄得約584萬票房，較去年近612萬票房，減少約27.3萬元。不過，商會指，今屆入座率達83%，為三屆之中最高。今年參加戲院日的數目，較去年少10間，共有53間。



全港戲院日昨日舉行，香港戲院商會表示昨日共有約19.4萬人次入場，比上星期六入場人次高出3倍。（資料圖片/黃浩謙攝）

全港戲院日昨日舉行，香港戲院商會表示昨日共有約19.4萬人次入場，比上星期六入場人次高出3倍。（資料圖片/黃浩謙攝）

今年全港戲院日共有53間戲院參與，全日放映場次為1774場。香港戲院商會在社交平台指，昨日共有194,755萬人次入戲院欣賞電影，較上星期六高3倍數，其入座率亦達83%，相較前兩屆戲院日高，商會稱對該結果感滿意。

全港戲院日由香港戲院商會舉辦，首屆於2023年舉行，單日錄得22.2萬入場人次，2024則錄得約20.3萬人次。