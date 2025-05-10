全港戲院日｜沙田MCL多場電影爆滿　市民稱30元優惠平過深圳

今日（10日）全港戲院日，下午位於沙田新城市廣場的戲院MCL MOVIE TOWN，有多部電影的下午及晚間場次接近爆滿。有市民表示，今次電影戲票售30元很優惠，「平過去深圳睇戲」。對於香港戲院市道不景，有人就期望有更多好電影推出，「如果製作係好嘅，係值得去戲院睇，都會吸引到觀眾。」



今日（10日）全港戲院日，位於沙田新城市廣場的戲院MCL MOVIE TOWN，有市民前往購票。（黃浩謙攝）

今日（10日）全港戲院日，市民可以享有30元優惠票價。下午位於沙田新城市廣場的戲院MCL MOVIE TOWN，場內螢幕顯示，包括《送院途中》、《水餃皇后》、《雷霆特攻隊》等多部電影，在下午及晚間場次爆滿或接近爆滿。

今日（10日）全港戲院日，下午位於沙田新城市廣場的戲院MCL MOVIE TOWN，有市民前往購票。（黃浩謙攝）

市民盧先生稱打算觀看《送院途中》，希望支持香港電影「救亡」。同行友人洪先生認為，一張電影票售30元很優惠，「平過去深圳睇戲」。他續指，如非全港戲院日，平時在深圳看電影要30至40元人民幣，則較香港便宜。不過他寧願留在香港看電影，因為較北上節省時間。

對於香港戲院市道不景，他表示因串流平台，例如Netflix及Disney+出現，大眾包括他自己都傾向在家觀看電影，「你可以自己決定幾時睇，唔駛好似睇戲咁，固定一個時間。」如沒有30元優惠價，他表示會留在家中觀看。

同樣打算觀看《送院途中》的鍾小姐稱，這套電影有她喜歡的明星演出，認為30元票價有吸引力。她表示平時較少看串流平台，都會花費70至100元購票，覺得價格尚算合適，又指戲院的螢幕較大，體驗更佳。

鍾小姐稱，電影《送院途中》有她喜歡的明星演出，30元票價有吸引力。（黃浩謙攝）

曾女士：有好戲都會吸引到觀眾到戲院睇

曾女士則打算觀看《水餃皇后》，認為電影講述一個女人奮鬥的故事較吸引，而30元票價亦算優惠。她表示，平均一年進戲院一兩次。對於香港戲院市道差，她認為要「靠電影人拍多啲好戲，如果製作係好嘅，係值得去戲院睇，都會吸引到觀眾。」

市民賴先生預料今日因全港戲院日，電影場次會滿座，較難購票。「我預會冇位囉……」，故購買明日早場。（黃浩謙攝）

市民賴先生因預料今日全港戲院日，電影場次會滿座，較難購票。「我預會冇位囉……」。故他購買明日早場，打算和兩個小朋友觀看《雷霆特攻隊》。對於香港戲院市道差，他表示自己因觀看串流平台而減少進戲院次數，他又指，仍會選擇到戲院觀看漫威（Marvel）或Netflix未有上架的電影。

今日（10日）全港戲院日，下午位於沙田新城市廣場的戲院MCL MOVIE TOWN，有市民前往購票。（黃浩謙攝）

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