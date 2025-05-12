富商兒子鄒漢光再認販毒　取報告看是否仍有心癮　案6.2判刑

老牌地產商榮國企業創辦人鄒耀華之子鄒漢光，過往曾多次因涉毒品案入獄，並最高曾被判囚16年，他在2021年涉毒品案保釋期間，又在其西半山住所被發現藏冰毒、大麻及可卡因等毒品價值7千元毒品，他今(12日)就保釋期內所犯的販毒案，在區域法院認販毒等罪，法官謝沈智慧稱按法例需索取戒毒所報告，鄒的律師則指，鄒持續還押，不可能再吸毒，若取報告可看他是否仍有心癮。案件押後至6月2日判刑。



被告鄒漢光在區域法院承認販毒等罪候判。(黃浩謙攝)

涉及毒品包括冰毒大麻可卡因等

被告鄒漢光，67歲，報稱退休，有吸毒習慣，他承認一項販毒及一項管有第一部毒藥罪，指他於2023年9月19日，在薄扶林道裕仁大廈某單位，販運含有6.56克和1.21克冰毒、3.27克、3.20克及0.53克草本形態大麻、0.96克可卡因、内含尼古丁的49.3克固體以及10片内含氯氮平的片劑，市值為港幣7044元。

以兒子名義購下單位

案情指警方當日下午起已在單位附近埋伏，至晚上近10時，被告從單位出門時被截，警員從其房間內電視櫃上面的藍色紙盒內發現相關毒品。被告警誡下稱約1年前以兒子名義於購下單位。

曾因販毒判囚16年

控方透露，被告最少有10項案底，6項與毒品相關，其中2項為販毒案底，他在2021年4月曾因同類型案件被控，並在保釋期間犯下本案。他於2023年12月就2021年的案被判囚22個月，去年才服畢刑期出獄。根據資料，鄒曾在2010年因販毒被囚16年，

案件編號：DCCC101/2024