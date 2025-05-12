政府擬用機械人紥鐵、髹油、鋪磚建屋　何永賢讚香港研發世界通行

政府近年致力於運用創新建築技術，增加建設公營房屋的速度。房屋局今日（12日）舉辦房屋建築機械人大賽，有5款內地公司研發的油漆機械人比拼髹油效率，局方又展示6款有潛力應用於公營房屋項目的機械人，能夠處理舖地磚、紮鐵及室內測量等工序，部份是由內地與香港公司合作研發。



房屋局局長何永賢舉例公營房屋一層24個單位，原本需要8個人處理牆面及髹漆，使用油漆機械人後只需要兩個，整體工作效益亦可以提升50%。她亦表示房委會是非常好的實驗場地，因房屋面積小，故本港研發的機械人需要嬌小靈活，更形容是「一地適用，世界通行」 。



立法會勞工界議員周小松對於建築業界引入機械人感到欣慰，認為可提升施工安全，減少中暑機會及協助工人高空工作。



紮鐵機械人可自動完成鋼筋網片中心區大面積的綁紮工作。（梁鵬威攝）

地磚鋪貼機械人可全自動鋪貼作業。（梁鵬威攝）

地磚鋪貼機械人可全自動鋪貼作業。（梁鵬威攝）

混凝土內牆面打磨機械人可打磨修整工作，為後續施工提供良好工作基面。（梁鵬威攝）

房屋局辦建築機械人大賽

房屋局今日（12日）舉辦房屋建築機械人大賽，有5間內地公司的油漆機械人參賽，其中有3間於香港設置分公司。5個機械人分別於模擬搭建單位中進行油漆比賽，需完成3.9平方米的指定範圍，以準確度、施工速度、塗層均勻度及表面處理品質的表現評分。

最快完成比賽的機械人公司為方石科技，用時約15秒；第二名為豐坦機器人，用時約17秒。

鐵器切割機械人及切割後的鐵器。（梁鵬威攝）

杭州公司料年內參建政府公營房屋

杭州豐坦機器人創辦人李自可表示，半年前接觸香港市場，現正協助菜鳥集團的工程，預計今年內將參與政府的公營房屋項目。他指出香港人工較高，相較使用機器人有優勢，以及港府對機器人的資助政策較好。

何永賢表示，活動一方面令工地更安全更有型，可吸更多新血入行；一方面讓內地機械人公司與香港企業合作，推動其於香港落地設立分公司。（梁鵬威攝）

何永賢：本港機械人一地適用，世界通行

房屋局局長何永賢今日（12日）出席比賽及示範使用6米牆面機械人，可以處理外牆噴油、牆面批灰等工序。她表示應用機械人一方面令工地更安全更有型，可以吸引更多新血入行，另一方面讓內地機械人公司與香港企業合作，推動其於香港落地設立分公司。

她指出香港與外地房屋不同，面積較小，機器需嬌小玲瓏才能入屋，故沒法直接使用外地較大型的建築機械人，需自行研發小型的機器人。何永賢認為小型機器人具優勢，因為「大機械人無法進入細屋，但細機械人可進入大屋」，更表示有幾款香港研發的機器人已在法國及中東等地使用，直言本港機械人為「一地適用，世界通行」 。

傳統需8人髹油處理牆面 引入機械人後僅需兩人

何永賢亦稱，油漆機械人可將油漆施工效率提升50%。以標準公營房屋項目為例，一層有24個單位，傳統需要配置8名工人處理牆面作業，引入機械人後只需兩名操作人員便可完成。

除了5款油漆機械人外，場內還有6款有潛力應用於公營房屋建設中的機械人，包括貼地磚機械人、紮鐵機械人及自主室內測量無人機等。

議員：機械人可提升施工安全及成本效益

立法會勞工界議員周小松指出地盤常有高危工作，引入機械人可提高需於高空作業的工種及紮鐵等工人的安全。他認為未來機械人將與工人互相配合，但不會全盤取締工人，僅代替部分工序，故不擔心工人被取締的問題。

立法會議員、房委會資助房屋小組委員及公屋聯會副主席梁文廣亦則表示機械人可令成本效益更高。他稱成本效益並非只關注如何減省金錢，需視乎如何在相同成本中做更多工作。梁文廣舉例，引入機械人後，工人休息時機械人亦可繼續工作。