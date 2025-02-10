簡樸房｜諮詢期結束　範本意見書達1600份　房屋局：爭取今年立法

房屋局「簡樸房」規管制度建議方案持分者諮詢於今日（10日）結束，至今日下午6時共接獲近2,200份相關意見，當中包括約1,600份採用六款內容大致劃一的範本意見書。房屋局稱會全速整合就意見，並盡快向立法會房屋事務委員會作總結，隨後提交相關條例草案以爭取在今年內通過法例。



局方表示，在登記期結束後，政府會逐步取締劣質「劏房」。為免住戶不會流離失所，政府會按需要協助他們在私人市場上尋找其他租盤搬遷，亦會靈活調配其他房屋資源，如臨時收容中心、「簡約公屋」、過渡性房屋、中轉房屋等予有需要的住戶。



財政司副司長黃偉綸（中）及房屋局局長何永賢（右三），在諮詢期內與不同組織會面，聽取他們就解決「劏房」問題和「簡樸房」規管制度的意見。（政府新聞處圖片）

何永賢今探訪觀塘劏房住戶：單位破爛漏水 不適合三個小朋友成長

房屋局局長何永賢在社交媒體撰文表示，今日也繼續把握時間，與民建聯立法會議員顏汶羽、觀塘區議員馬軼超到觀塘探訪劏房住戶，繼續聆聽居民心聲。她指其中一戶一家五口的家庭，單位出現牆身破爛、漏水，實在不是適合三個小朋友成長的環境。她指那個家庭的媽媽感謝政府推動「簡樸房」規管，讓基層市民有機會改善生活，但同時也表達了對未來合規「簡樸房」租金或會上升的顧慮。

她表示未來合共有約3萬個簡約公屋單位及約2.1萬個過渡性房屋單位。提供予合資格及有迫切住屋需要人士，未來5年還有15.9萬個公屋單位供應。她也重申，只有約三成不符合建議中「簡樸房」標準，即巿場上仍會有約七成（約7萬個）分間單位。至於約三成劣質「劏房」中，也有機會改成合標的「簡樸房」。

她感謝廣泛界別的人士，都抱持取締劣質「劏房」的共同目標，支持立法規管分間單位，讓合規的「簡樸房」改善有關租戶的生活環境；局方也感謝大家明白議題的複雜性，抱持有序推展的共識，在傳統公屋、簡約公屋、過渡性房屋的供應逐漸到位下，讓合資格的有需要住戶有更多選擇空間，整個市場也有充足時間，迎接有關規管方案按部就班的推展。

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房屋局暫共接獲2200份相關意見書

「解決劏房問題」工作組持份者諮詢期結束，房屋局指在組長財政司副司長黃偉綸及副組長房屋局局長何永賢帶領下，政府籌辦和參與了近40場會議，與近700人次會面，聽取政黨、學者、業界及相關持分者等就解決「劏房」問題和「簡樸房」規管制度的意見。截至今日下午6時收到合共近2,200份相關意見，當中包括約1,600份採用六款內容大致劃一的範本意見書，主要來自電郵及信件等渠道。

房屋局稱，會全速整合就「簡樸房」規管制度所收到的意見，並盡快向立法會房屋事務委員會作總結和就規管制度的最新建議方案徵詢意見，隨後向立法會提交相關條例草案以爭取在今年內通過法例。

財政司副司長黃偉綸（右八）及房屋局局長何永賢（右七），在諮詢期內與不同組織會面，聽取他們就解決「劏房」問題和「簡樸房」規管制度的意見。（政府新聞處圖片）

政府會逐步取締劣質劏房 助受影響住戶租其他樓或住臨時收容中心

在完成立法程序後，房屋局會為現存分間單位（即劏房）進行登記，並同步接受「簡樸房」認證申請，完成登記的分間單位業主將獲寬限期，讓業主有合理時間與租客商討租賃安排，以及改建其分間單位以符合「簡樸房」的最低標準。

在登記期結束後，政府會以務實、以民為本的宗旨，有序地就違法出租不合標準分間單位採取執法行動，逐步取締劣質「劏房」。為確保日後受執法行動影響的分間單位住戶不會流離失所，政府會按需要協助他們在私人市場上尋找其他租盤搬遷，亦會靈活調配其他房屋資源，如臨時收容中心、「簡約公屋」、過渡性房屋、中轉房屋等予有需要的住戶。

房屋局：有序告別劣質「劏房」這「老大難」問題

房屋局發言人表示，樂見社會各界普遍認同簡樸房規管制度框架，並就規管制度的落實執行細節提出不同建議，政府在敲定規管制度最新方案時會審慎考慮意見，並有決心繼續按計劃爭取在今年內完成相關立法工作，務求逐步改善分間單位住戶的居住環境，有序告別劣質「劏房」這「老大難」問題。