簡樸房︱房屋局料七成劏房微執已合規　業主因執整費高退場屬正常

房屋局早前提交文件，建議「簡樸房」的內部樓面面積最少為 8平方米；「簡樸房」的起居空間、廁所和廚房（如有）的樓底淨高度由樓面量度至天花板最少為2.3米等，政府期望今年內通過立法，明年開始接受「簡樸房」認證申請，登記期維持先前構思的12個月，寬限期則加長至36個月。



房屋局局長何永賢今早（3日）在電台表示，社會大致支持有關方案，預計現有的劏房中，有七成左右不需太多「執整」便可符合法規。她又認為任何生意總會有人進場或離場，如有劏房業主因執整成本問題而選擇退場亦能理解。



簡樸房｜施政報告提出逐步取締劏房，訂立「簡樸房」概念為合規劏房登記。（資料圖片/盧翊銘攝）

何永賢在電台節目強調，政府希望淘汰惡劣劏房，亦是當前需要優先解決的問題。她表示，執整成本視乎單位的分間情況，一些比較極端的個案，如「一劏八，甚至一劏十一、十二」，執整成本自然較高。但有些劏房只須花數百元，加裝煙霧感應器便完事。她補充說，政府過往曾做過調研，11萬個分間單位中，有七成不需要做太多修整。

何永賢表示，公屋輪候時間長亦是當前首要解決的問題，而政府透過「過渡性房屋」短期措施，已提供近2萬個單位。此外，她又指政府推出的簡約公屋，可為居民節省75.5億元租金，部分家庭藉此可以儲蓄作居屋首期，可見簡約公屋可推動市民向上流，並為他們提供動力。

房屋局局長何永賢。（資料圖片/廖雁雄攝）

何永賢表示，當局未來五年每年將供應約1萬個居屋單位，同時放寬二手居屋按揭保證期至50年，相信此舉可增加市民的置業選擇。私樓市場方面，樓價較高峰期下跌28%的數字已維持近一年，但自財政預算案公布，小價樓印花稅可以400萬僅繳100元，成交情況已見回升，不過最新數字需待結合4月資料，才能反映樓市情況。