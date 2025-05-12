馬會牽線「美國偶像教父」招募港青　加入跨國偶像組合Now United

有「美國偶像教父」之稱的Simon Fuller（西蒙．富勒）所創立的跨國偶像團體Now United，將在12月來港，在馬場演出。Simon Fuller這次與香港賽馬會合作，更會在香港招募新成員，凡18歲或以上港人，即日起可報名。如成功獲選，將會成為該團體中第22位成員，編號第8。



跨國偶像團體Now United，今日起在港招募新成員，凡18歲或以上港人皆可報名。（馬會提供）

跨國偶像團體Now United，今日起在港招募新成員，凡18歲或以上港人皆可報名。（Now United IG）

跨國偶像團體Now United，今日起在港招募新成員，凡18歲或以上港人皆可報名。（Now United IG）

Simon Fuller因Spice Girls聲名大噪 為《American Idol》創始人

Simon Fuller在1990年代成為英國組合Spice Girls的經理人而聲名大噪，故有「美國偶像教父」之稱，Spice Girls成員之一Victoria正是英國球星碧咸的妻子，他後來亦曾任碧咸、已離世英國騷靈歌后Amy Winehouse等的經理人。他亦是全球知名電視節目品牌《American Idol》的創始人，近年曾於2016年促成瑞典組合ABBA合體。

跨國偶像團體Now United為Simon Fuller旗下公司XIX Entertainment的偶像組合。他今日現身中環大館，代表XIX與馬會簽訂建立策略性合作夥伴關係，頭炮就是安排Now United在12月來港，在馬會兩個馬場、以及今年12月的浪琴香港國際賽事中演出。

馬會行政總裁應家柏（左）及XIX Entertainment創辦人Simon Fuller（右）共同公布建立策略性合作夥伴關係。（鄭子峰攝）

Now United早前在社交媒體賬號中表示，將在香港招募一名新成員。（Now United IG）

Now United展開香港區成員選拔 勝出者將成為編號第8成員

Now United在2017年出道，現時21名成員來自19個國家，包括美國、巴西、英國、俄羅斯、菲律賓、 以及東亞的中國、韓國及日本等國家，均是「95後」及「00後」，年齡19歲至28歲。馬會今日表示，除會帶領Now United在港拍攝節目和音樂影片外，亦會展開香港區的成員選拔，讓本地的年輕人有機會踏上國際舞臺。

勝出者將在XIX旗下的流行音樂學院接受專業大師級培訓，更可成為Now United第20個區的成員，在22名成員當中，成為編號第8的成員，參與演出。

▼Now United現時21位成員▼



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Now United即日招募新成員，網頁顯示，只要年滿18歲即可報名，詳情可瀏覽網站：https://nowunited.com/newmember/