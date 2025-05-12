馬會與Spice Girls教父合作　邀跨國偶像團體Now United馬場演出

辣妹合唱團（Spice Girls）、英國足球名星碧咸的前經理人、有「美國偶像教父」之稱的Simon Fuller，其創辦娛樂品牌與香港賽馬會建立策略性合作夥伴關係。頭炮合作將是XIX旗下跨國偶像團體Now United蒞臨香港馬場演出，又會在香港拍攝真人騷、音樂短段片等，向全球數以百萬計的粉絲「說好香港及本地賽馬故事」。Now United亦會在港選拔成員，優勝者能加入XIX旗下流行音樂學院（Academy of Pop）培訓。



馬會認為是次合作，有助馬會發展成為全球體育娛樂品牌，擴大接觸層面至年輕一代，並拓展海外及內地觀眾群，長遠目標是令香港成為全球賽馬與馬術運動的首選目的地。



馬會表示，頭炮合作是將XIX旗下的國際流行音樂組合Now United帶來香港，並透過社交媒體及在馬場的演出，向其以百萬計的全球支持者，說好香港及本地賽馬故事。（馬會提供）

馬會與國際娛樂品牌XIX Entertainment（XIX）建立策略性合作夥伴關係。（鄭子峰攝）

Now United來港演出、拍真人騷、選拔成員

馬會今日舉行發布會，公布與國際娛樂品牌XIX Entertainment的合作消息，頭炮活動是跨國偶像組合Now United來港演出。Now United的21個成員分別來自19個國家，包括英國、俄羅斯、巴西、菲律賓、 日本等國家。香港市民將可以在兩個馬場，以及今年12月的浪琴香港國際賽事中欣賞Now United現場演出。

Now United亦將會在香港選拔成員，勝出者能在XIX旗下流行音樂學院（Academy of Pop）培訓。Now United成員留港期間，更會拍攝真人騷節目及音樂影片，透過社交媒體與全球4千萬名的追蹤者分享動態。

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XIX Entertainment（XIX）創辦人Simon Fuller（右）。（鄭子峰攝）

XIX由美國偶像教父創辦

XIX由國際著名娛樂及體育製作人Simon Fuller創辦，他有「美國偶像教父」之稱，90年代成為英國組合Spice Girls的經理人而聲名大噪，後來亦曾管理英國球星碧咸、已離世英國騷靈歌后Amy Winehouse等。他亦是全球知名電視節目品牌《American Idol》的創始人，近年曾於2016年促成瑞典組合ABBA合體。

馬會今日（12日）宣布，將與國際娛樂品牌XIX Entertainment（XIX）建立策略性合作夥伴關係，實現發展成為全球體育娛樂品牌的目標。（鄭子峰攝）

馬會：說好香港及本地賽馬故事

馬會希望進一步發展成全球體育娛樂品牌，透過整合賽馬、馬術運動及娛樂的全方位體驗，擴大接觸層面至年輕一代，拓展海外及內地觀眾群，長遠目標是令香港成為全球賽馬與馬術運動的首選目的地。

馬會表示透過Now United 在社交媒體及在馬場的演出，向其以百萬計的全球支持者，說好香港及本地賽馬故事。Simon Fuller則說往後幾個月將陸續宣佈其他合作內容，迎接馬年的來臨。

馬會回饋社會總額達401億 創歷年新高

馬會2023/24年度回饋社會總額共401億港元、創歷年新高，當中包括稅款及已審批慈善捐款。今個馬季至今錄得超過14.3萬名旅客進場觀賽，反映賽馬運動成為備受訪港旅客歡迎的體驗。

馬會今日（12日）宣布，將與國際娛樂品牌XIX Entertainment（XIX）建立策略性合作夥伴關係，實現發展成為全球體育娛樂品牌的目標。（鄭子峰攝）