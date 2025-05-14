中東呼吸綜合症｜沙特增9病例兩死　衞生署籲勿騎或接觸單峰駱駝

因應世界衞生組織（WHO）通報沙特阿拉伯新增9宗中東呼吸綜合症個案，衞生防護中心周二（13日）呼籲市民到訪受影響地區時提高警覺，採取適當防護措施，並建議營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎單峰駱駝，又或參與任何直接接觸單峰駱駝的活動。根據世衞資料，新增9宗個案涉及5男4女，均為18歲以上人士，其中兩人已離世。流行病學資料顯示，當中一名患者曾間接接觸過駱駝。



衞生署衞生防護中心呼籲，營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎或接觸單峰駱駝的活動。（資料圖片）

7宗個案有關聯 6名醫護照顧病人感染

該9宗個案有7宗具流行病學關聯，其中一人入院後確診中東呼吸綜合症，其後經接觸者追蹤發現，6名曾照顧該病人的醫護人員確診，當中4人沒有病徵、兩人病徵輕微。相關醫護人員疑在醫療機構內受到感染，現已康復。

世衞維持對沙特的中東呼吸綜合症整體風險評估，並預計在中東及其他該病毒在單峰駱駝之間流行的國家，仍會繼續錄得個案。根據最新資料，世衞由2012年至今共接獲2,627宗中東呼吸綜合症個案的通報，當中946人死亡。而沙特包括最新的病例在內，共佔通報個案的2,218宗。

圖為2010年4月1日，沙特阿拉伯魯卜哈利沙漠（Rub' al Khali）上的單峰駱駝。（Getty Images）

飲用駱駝奶可感染 籲將赴麥加朝聖者提防

衞生防護中心總監徐樂堅表示，科學證據顯示，單峰駱駝屬中東呼吸綜合症冠狀病毒的宿主。中東地區呈報的病例中，大部分病人均曾接觸單峰駱駝、飲用駱駝奶，或曾接觸已確診中東呼吸綜合症的病人。中心除建議旅行社，不應安排旅客騎或接觸單峰駱駝，也呼籲旅客應避免到有單峰駱駝的農場、農莊或市場。

徐樂堅又稱，鑑於朝覲即將開始，前往沙特麥加朝聖的信徒需慎防感染。長期病患及免疫力疾病等病人，應於出發前徵詢醫護人員意見，以評估風險。朝覲人士如返港後兩星期內有身體不適，應佩戴外科口罩，立即求診知告訴醫生近期外遊紀錄。