遊迪拜騎駱駝25歲女子　疑染中東呼吸綜合症　初步化驗呈陰性

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布一宗中東呼吸綜合症懷疑個案，個案為一名25歲女性，曾到迪拜騎駱駝，目前情況穩定，初步化驗結果顯示，她對中東呼吸綜合症冠狀病毒呈陰性反應。衞生署呼籲市民特別注意旅遊安全，充分考慮到訪地方的健康風險。

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布一宗中東呼吸綜合症懷疑個案，個案為一名25歲女性，初步化驗結果顯示，她對中東呼吸綜合症冠狀病毒呈陰性反應。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（3日）公布一宗中東呼吸綜合症懷疑個案，個案為一名25歲女性，她曾到阿拉伯聯合酋長國迪拜騎駱駝；目前在威爾斯親王醫院留醫，情況穩定。初步化驗結果顯示，她對中東呼吸綜合症冠狀病毒呈陰性反應。

衞生防護中心提醒，到中東地區的外遊人士應避免到農場、農莊或有駱駝的市場，亦應避免接觸病人及動物，特別是駱駝、雀鳥或家禽，以及盡量避免到訪當地的醫療機構。衛生防護中心同時強烈建議，營辦中東團的旅行社，不應安排旅客騎駱駝，或參與直接接觸駱駝的活動。這些均屬已知感染中東呼吸綜合症冠狀病毒的風險因素。

衞生防護中心指，入境旅客及市民如最近曾到訪中東地區，並於14日內出現發燒或下呼吸道病徵，會被列為中東呼吸綜合症懷疑個案處理，並送往公立醫院接受隔離治療，直至樣本對中東呼吸綜合症冠狀病毒呈陰性反應為止。

衞生防護中心提醒市民，到訪受影響地區時應提高警覺，採取適當防護措施，並注意個人、食物及環境衞生。